TBMM'de Kahramanmaraş'taki okul saldırısı tartışması

TBMM Genel Kurulu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Gündem dışı konuşmalarda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, okul saldırısıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Karatutlu, 'Maraş katliamı' ifadesini kullananlara 'Yazıklar olsun size' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Karatutlu'na tepki gösterirken, AK Partili Adem Yıldırım araya girerek 'Boş konuştun' dedi. Başarır, Yıldırım'a 'Terbiyesiz' diye karşılık verdi. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, tarafları sakin olmaya çağırdı.

DEM Partili Sezai Temelli, 'Maraş hala yas tutuyor; siz bu acı üzerinden siyaset yapıyorsunuz' diye konuştu. İYİ Partili Turhan Çömez ise provokatif konuşmaların yanlış olduğunu belirtti.

Tartışmaların ardından Genel Kurul çalışmalarına devam edildi. AK Parti'nin çalışma önerisi kabul edilerek gündem maddeleri belirlendi.