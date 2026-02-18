TBMM'de Kardeşlik Komisyonu Raporu Kabul Edildi

(TBMM) - TBMM Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun son toplantısına ilişkin "Komisyon'un 21. toplantısında, taslak raporun 'Sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri' başlıklı 6'ncı ve 'Demokratikleşme ile ilgili öneriler' başlıklı 7'nci bölümü ile 'Sonuç ve değerlendirme' kısmı okunmuş, Komisyon üyeleri taslak rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Daha sonra yapılan oylamada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu, nitelikli çoğunlukla (47 kabul, 2 ret, 1 çekimser) kabul edilmiştir" açıklamasını yaptı.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugün 21'inci ve son kez toplandı. TBMM Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanmıştır. Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanımız, uzunca bir süredir büyük bir titizlikle, demokratik olgunlukla hazırlanan rapor taslağının komisyon üyeleri tarafından müzakere edilmesinin ardından Türkiye kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmiştir. TBMM Başkanımız Kurtulmuş, Komisyon'un, toplumsal huzur ve sükunu zedeleyen terör eylemleri ve şiddet iklimini sona erdirme iradesini rapor haline getirdiğini belirterek, taslak raporun genel başlıkları hakkında bilgi vermiştir."

"TBMM Başkanımız, raporun bir nihayet değil, bilakis atılan ve atılacak kararlı adımların mihenk taşı olduğunu belirtmiştir"

Raporun, af mahiyetinde algı üretecek başlıklardan uzak duran, hukuk düzeninin belirlilik ilkesini merkeze alan ve kamu vicdanının hassasiyetini gözeten yaklaşımın ana hatlarını ortaya koyduğunu belirten TBMM Başkanımız, ayrıca raporun, devlet aklıyla millet vicdanını koruyan demokratik iradenin, aynı bütünlük içinde harekete geçtiğinde, toplumsal barışın kalıcı zeminini kurduğuna vurgu yapmıştır. Büyük bir titizlikle hazırlanan raporun, bundan sonraki süreçte atılacak adımlara istikamet çizen ve ortak hedefler doğrultusunda yol gösteren kıymetli bir başvuru metni olma özelliğini taşıdığını ifade eden TBMM Başkanımız, raporun bu anlamda bir nihayet değil, bilakis atılan ve atılacak kararlı adımların mihenk taşı olduğunu belirtmiştir.

"Kapsayıcı yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunun da altını çizmiştir"

TBMM Başkanımız Kurtulmuş, yeni bir anayasa hazırlamanın, Komisyon'un görev alanında olmamakla birlikte, ülkemiz için tehir edilmeden yerine getirilmesi gereken ortak bir ödev ve sorumluluk olarak herkesin önünde durduğunu ifade etmiştir. TBMM Başkanımız ayrıca, raporda bahsedilen düzenlemeler ve önerilere ek olarak; siyasi partilerin daha önce çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaştığı raporlarda ifade ettikleri daha demokratik, sivil, özgürlükçü, katılımcı ve kapsayıcı yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunun da altını çizmiştir. Terör meselesinde tarihi bir dönemde bulunduğumuzu, bu süreçte, milli iradenin tecelligahı Gazi Meclis'in üzerine düşen vazifeyi tereddütsüz biçimde üstlendiğini belirten TBMM Başkanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletimizin geleceğini ilgilendiren her meselenin meşru çözüm adresi olduğunun altını çizmiştir. TBMM Başkanımız, Türkiye'de terör meselesinin kalıcı biçimde çözülmesinin sadece güvenlik boyutuyla sınırlı olmayan, çok boyutlu, çok yönlü, çok katmanlı ve çok taraflı politikaları zorunlu kıldığını, siyasal meşruiyet, toplumsal kabul ve demokratik kapasitenin aynı anda güçlendirilmesini gerektirdiğini kaydetmiştir.

Komisyon'un 21. Toplantısında, taslak raporun 'Sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri' başlıklı 6'ncı ve 'Demokratikleşme ile ilgili öneriler' başlıklı 7'nci bölümü ile 'Sonuç ve değerlendirme' kısmı okunmuş, Komisyon üyeleri taslak rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Daha sonra yapılan oylamada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu, nitelikli çoğunlukla (47 kabul, 2 ret, 1 çekimser) kabul edilmiştir."