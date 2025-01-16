TBMM\'de Mikrofon Kazası

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"Çocuk istemiyorum" dedi! Sebebi ise bir hayli enteresan

(TBMM) - TBMM'de basına açık toplantılarda zaman zaman yaşanan "açık mikforon kazası"nın bir benzeri bugünkü Dijital Mecralar Komisyonu toplantısında yaşandı. Bugün saat 11.00'de toplanması planlanan Dijital Mecralar Komisyonu'nda Başkan Hüseyin Yayman, Genel Kurul çalışmalarının sabaha karşı bitmesi nedeniyle, toplantı yeter sayısını bulmakta zorlandı. Yayman'ın komisyon üyesi milletvekillerini telefonla arayarak toplantıya çağırması ve gelemeyen milletvekillerine sitemi mikrofonlara yansıdı.

TBMM'de Dijital Mecralar Komisyonu'nun bugün saat 11.00'de toplanacağı geçen hafta komisyon üyesi vekillere ve basına duyuruldu. Ancak, TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi görüşmelerinin saat 05.15'te tamamlanması, komisyon toplantısının aksamasına yol açtı.

Toplantı saatinde yerini alan Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, toplantı yeter sayısının olmadığını görünce komisyon üyesi vekilleri telefonla aramaya başladı. Bu sırada mikrofonların açık olduğunu fark etmeyen Yayman'ın telefon görüşmeleri ve katılamayan milletvekillerine sitemi mikrofonlara yansıdı.

Yayman'ın çabası...

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı arayan Yayman, yanında oturan başkan yardımcısı Nazım Elmas ve görevli memura "Tuncay Özkan geliyormuş" diye bilgi verdi.

Daha sonra Komisyon Üyesi AK Partili Muammer Avcı'yı arayan Yayman, "Muammer Abi, komisyon yeter sayısını bulamadık geç kapanınca. Yakındaysan gel, sonra yine çıkarsın… Tamam abi bekliyoruz" dedi. Yanındakilere görüşmesini "Muammer Avcı 20 dakikaya gelirim diyor" şeklinde aktaran Yayman, "Tuncan Özkan geliyor, Muammer Avcı… Bir kişi daha lazım… Hem Komisyon toplanalım diyoruz hem de sayı bulamıyoruz" diye söylendi.

"Bulduk sayıyı..."

Yanında oturan Komisyon görevlisi memurun "Genel Kurul'un sabah beklenmeyen bir saatte bitmesi biraz arıza durum oldu" sözleri üzerine Yayman, "Tamam da ne yapacağız yani? 11.00 iyi bir saat" diye konuştu.

Bu sırada yine telefonla bir üyeyi arayan Yayman, "Başkanım. Abla bir gel de sayıyı bulup şey edelim. Sonra çıkarsın" ifadelerini kullandı. Telefonu kapattıktan sonra rahatlayan Yayman, "Evet iyi… Bulduk sayıyı" dedi.

"Bu siyasetin algoritmasi çok tuhaf. Davet etseler 'gitmeyelim', davet etmeseler 'küselim' "

Daha sonra Komisyon Başkan Yardımcısı Nazım Elmas'a doğru eğilen Yayman, "Efendim, arkadaşlar sürekli 'Toplanalım, komisyon şunu yapsın, bunu yapsın…' Sonra toplantı yeter sayısını bulamıyoruz. Bu siyasetin de algoritması çok tuhaf. Davet etseler gitmeyelim, davet etmeseler küselim…Ondan sonra, o gelmiyor, bu gelmiyor yani…" şeklinde sitem etti.

Komisyon Başkanvekili Nazım Elmas'ın, Genel Kurul birleşiminin saat 05.15'te sona erdiğini hatırlatması üzerine Hüseyin Yayman, "Efendim ne yapayım yani. Hepimiz aynı şekilde…" diye söylendi.

Komisyon Başkanı Yayman daha sonra toplantı salonundaki üyelere dönerek "5 dakikanızı rica edeceğiz arkadaşlar. Toplantıya başlıyoruz. Vekillerimiz, geç bittiği için Meclis… Zaten toplantıyı açmadım…" ifadelerini kullandı.

Bu sırada çalan telefonunu açan Yayman "Başkanım, bekliyoruz efendim. Tamam tamam bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Komisyon toplantısı gecikmeyle başladı. Komisyon Başkanı Yayman'ın toplantının açılışında mikrofonları bir süre sıralamak için gda dikkat çekti.

"Mikrofon kazası" daha önce de bir başka komisyonda yaşanmıştı

TBMM'de bir mikrofon kazası da yaklaşık bir ay önce Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu toplantısında yaşanmıştı. Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu ile Başkanvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu arasındaki dikkat çeken bir diyalog mikrofonlara yansımıştı. Mikrofonların açık olduğunu fark etmeyen Aydoğdu, Katırcıoğlu'na eğilerek, "Çok yanlış yaptı Bakan Hanım. Şimdi de Bakan'ı çağırmış" ifadelerini kullanmış, Katırcıoğlu'nun "Öyle şey olur mu ya" diye karşılık verdiği anlar kameralara ve açık mikrofonlara yansımıştı.