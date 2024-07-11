TBMM'de Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin kanun teklifi kabul edildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda düzenlemeler öngören, öğretmen adaylarının eğitimi ve atanma süreçlerine ilişkin hükümler içeren kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da dün tümü üzerinde görüşmeleri tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda düzenlemeler öngören kanun teklifinin maddelerine üzerinde geçildi. Muhalefet partilerinin eleştiriler yönelttiği teklifin görüşmeleri sırasında tartışmalar yaşandı.
Genel Kurul'da kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi. Birleşim, 14.00'te toplanmak üzere kapandı.
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