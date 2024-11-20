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TBMM'de Öneriler Reddedildi

TBMM\'de Öneriler Reddedildi

CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi’nin önerileri, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

20.11.2024 22:21
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(TBMM)- TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi'nin "iş sağlığı ve güvenliği", İYİ Parti'nin " Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreni", DEM Parti'nin "Çocuklara yönelik hak ihlalleri", CHP'nin "Emekliler ve ücretli çalışanların yaşadığı sorunlar"ın araştırılmasına ilişkin grup önerileri AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi gruplarının gündeme ilişkin tüm grup önerileri AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Saadet Partisi, "İş sağlığı ve güvenliği", İYİ Parti'nin "Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreni", DEM Parti'nin "Çocuklara yönelik hak ihlalleri", CHP'nin "Emekliler ve ücretli çalışanların yaşadığı sorunlar" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Şunat, "Kim hedef gösterdi bu teğmenleri. Malum çevreler. Teğmenlerin herhalde üzerinde tepinilmek isteniyor. Hatırlayın, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yapılan 10 Kasım 2023 Atatürk'ü anma töreninde yakalarına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlere tepki gösteren başka teğmenler oldu. Malum konu, özellikle Yeni Şafak gazetesinin 14 Aralıktaki 'Teğmen Cuntası' manşeti üzerine dallanıp budaklandı. Bundan sonra da iktidarı destekleyen medya ve belli odaklar Atatürk fotoğrafı takılmamasına tepki gösteren teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmesini istedi. Sonuçta, tarikatçı olduğu belirtilen 3 teğmen ve Atatürk fotoğrafı takılmamasına tepki veren 4 teğmen ihraç edildi" dedi.

"Biliyorum ki bu genel görüşme önergesini kimse okumadı"

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan DEM Parti Grubu adına Ceylan Akça Cupolo ise, "Şimdi, biliyorum ki bu genel görüşme önergesini kimse okumadı. Okumadığınız için de 'hayır' diyeceksiniz çünkü bu önergeyi okumuş olan kişi istatistikleri görür, çocuğa yönelik cinsel saldırı suçlarının ne kadar arttığını görür. Bu önergeyi okuyan kişi, Türkiye'nin Çocuk Hakları Bildirgesi'ne çekince koyduğunu görür, bu çekinceden utanır, 'Ben böyle bir çekincenin parçası olan bir partinin parçası olmak istemiyorum' der, ayrılır ve bir vicdan muhasebesi yapar" diye konuştu.

"Sizin hedeflediğiniz enflasyon rakamı ne zaman gerçekleşti ki önümüzdeki yıl gerçekleşsin"

CHP Grubu adına konuşan Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, "Sosyal güvenlik sistemi tarafından 16 milyon 480 bine yakın vatandaşa aylık ödenmektedir, bunlardan 4 milyona yakın vatandaşın maaşı kök aylıkları yetersiz kalması sebebiyle 12 bin 500 liraya tamamlanmaktadır. Eğer acil bir yasa değişikliği yapılmaz ise bu vatandaşlarımız 2025 yılında da açlığa mahkum olacaklardır. Tüm bunlar ortadayken başta Hazine ve Maliye Bakanı olmak üzere iktidar temsilcileri hedeflenen enflasyona göre ücret artışı yapılacağını söylemeye başladılar. Sizin hedeflediğiniz enflasyon rakamı ne zaman gerçekleşti ki önümüzdeki yıl gerçekleşsin" diye konuştu.

"Hani Türkiye uçacaktı"

Saddet- Gelecek Partisi grubu adına konuşan Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ise emekli maaşlarına ilişkin, "2002 yılında en düşük emekli maaşı neydi? En düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 40 fazlasıydı, asgari ücretin yüzde 40 fazlasıydı. Bugün bu var mı? Yok. O zaman ne yapmamız lazım? Gelin, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini gözden geçirin. Hani Türkiye uçacaktı? Hani cari açık azalacaktı? Hani pasaportumuz olacaktı? Allah aşkına, pasaportumuz var da yurt dışına mı gidebiliyoruz? Vize vermiyorlar ki. Paramız kıymetli mi? Dünyanın en kıymetsiz paraları haline getirildi. AK Parti ilk 10 yılında, hatta 2014'lere kadar çok ciddi işler yapmıştır, büyük devrimler, büyük inkılaplar yapmıştır ama bunları yaptıktan sonra amiyane tabirle adeta ayağına sıkmış, bindiği dalı kesmiş, amiyane tabirle bir noktada sütünü döken noktasına gelmiştir" dedi.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, 4 milyondan fazla emeklinin 12 bin 500 lira gibi bir rakamla açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildiğini söyledi.

AK Parti grubu adına konuşan Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ise "Emeklilerimizin enflasyonist ortam içinde zorluk yaşadıklarını, sıkıntı çektiklerini biliyoruz ancak biz bu konunun çözümünü dert edinip bunu çözmek için mücadele ederiz, siz siyaseten bu konuyu istismar ederseniz; sizinle bizim aramızdaki fark budur işte" dedi.

Daha sonra ateşli silahlar ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren 46 maddelik Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Kaynak: ANKA

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