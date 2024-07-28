TBMM'de sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi protesto edildi

TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri protestoyla başladı. CHP ve DEM Parti milletvekilleri kırmızı boyalı beyaz eldivenlerle yasayı protesto etti.
Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeleri içeren ve 17 maddeden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine Genel Kurul'da başlandı.
CHP ve DEM Parti Milletvekilleri, kanun teklifini protesto için Genel Kurul'da kırmızı boyalı beyaz eldivenler taktı.
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