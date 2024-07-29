TBMM'de Sokak Hayvanlarına İlişkin Yasa Tasarısı Tartışması

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin yasa tasarısıyla ilgili konuşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, "insanlar bir ekmeğe muhtaçken, insanlar sokaklarda yatarken siz sokaklardaki hayvanları toplamaya çıkmışsınız. İnsanlar sokaklarda yatıyor, çöplerden ekmek topluyor ama siz sokaklarda hayvan toplamaya kalkıyorsunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin' görüşmelerinde konuşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt kanuna ilişkin şunları söyledi:

"Biz muhalefet olarak bu yasayla hayvanların katledilmesinin önünün açıldığını söylüyoruz. Çünkü eğer böyle olmasaydı 2021 yılında çıkarttığınız yasa iki, üç madde hariç aynı yasa. Yani değişen bir şey yok. 2021'deki yasayı uygulamamışsınız. Bugün gelmiş Türkiye'nin gündeminde hakikaten açlık, yokluk, sefalet hak mahrumiyetleri, adaletsizlikler dururken insanlar bir ekmeğe muhtaçken, insanlar sokaklarda yatarken siz sokaklardaki hayvanları toplamaya çıkmışsınız. İnsanlar sokaklarda yatıyor, çöplerden ekmek topluyor ama siz sokaklarda hayvan toplamaya kalkıyorsunuz.

"Bir de köpeğim var, o da bizi izliyor"

Keçiören'de bir vatandaşımızın çocuğunu köpek ısırmış. Allah geçmiş etsin ama getirmişsiniz komisyona ona diyorsunuz ki çocuğunu köpekler ısırdı. O zaman niye sormayalım biz? Keçiören Belediye Başkanı o gün ne yapıyordu? O çocuğu niye ısırttı? Niye toplamadı o köpekleri? Dolayısıyla işini yapmayıp da işini tamamlamayıp da üç yıldır belediyeler bu işin üzerine düşmemiş. Şimdi belediyelerin büyük bir kısmı muhalefetin eline geçmiş. Yeni bir yasa, yeni bir bu ceza bu yasa ve cezayla da siz muhalefeti köşeye sıkıştıracaksınız. Bakın bu saatte benim evde kızım, damadım, hanım bizi izliyor. Bir de köpeğim var. O da bizi izliyor. Senin evde baktığın köpek de diyor sokak köpeği aynı. Değil... Ben köpek sevgisini köpeğim de olsa onu tadınca bazı insanlardan nefret ettim, köpekleri daha çok sevmeye başladım. Dolayısıyla size de tavsiye Köpekleri sevmeyi deneyin. İnsanlar sokaklarda feryat ediyor. Ama siz bu feryadı milletvekillerine ceza olarak uyguluyorsunuz. Hepimiz milletvekiliyiz. Polise bir talimat veriliyor, polis talimatla yanınızdakileri bu Meclis'e sizin evinize sokmuyor, bu zorunuza gitmiyor mu ya?"