TBMM'de Taciz İddiası: Sanıklara Tahliye - Son Dakika
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TBMM'de Taciz İddiası: Sanıklara Tahliye

05.06.2026 12:13
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TBMM'de stajyer öğrencileri taciz ettikleri iddia edilen sanıklar adli kontrolle tahliye edildi.

TBMM'de staj yapan öğrencileri taciz ettikleri suçlamasıyla 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıkların yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D.K. isimli öğrenci, Meclis lokantasında görevli Halil İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia edip, geçen yıl 4 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne müracaat etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda 5 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan 4 mağdurenin, TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından tacize uğradıkları iddiası sonrası soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sanıklar hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından 16'şar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

TAHLİYE EDİLİP TEKRAR TUTUKLANDILAR

Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 9 Şubat'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında tutuklu sanıklar Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Recep S. hakkında tahliye kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. Üst mahkeme, itirazı yerinde bulup sanıkların tekrar tutuklanmasına karar verdi.

'SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM'

Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada sanıkların tamamı, şikayetçilerden bazıları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Durmuş U., 15 yıldır şerefi ve haysiyetiyle çalıştığını, hakkında daha önce hiçbir tutanak tutulmadığını ileri sürerek, "Şerefim, gururum ayaklar altına alındı. Şahsıma yapılan suçlama bana ağır gelmektedir. Bana iftira atılmıştır. Kızımın psikolojisi bozulduğu için okuluna ara vermek zorunda kalmıştır. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

'MUHABBET AMACIYLA MESAJ ATTIM'

Tutuklu sanık İbrahim B. de şikayetçinin yanına bir kez bile gitmediğini öne sürerek, "Ne cinsel içerikli bir mesaj attım ne de başka bir şey yazdım. O gün sadece canım sıkıldığı için muhabbet amacıyla mesaj attım. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Recep S. ise "Bu çocuklar neden 6 ay sonra böyle bir kanıya vardılar? Her hafta öğretmenleri geliyordu. Neden bu kadar zaman sonra böyle bir şey söylediler?" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu sanık Halil İ.G. de yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunduğunu, bu süreçte aile hayatının perişan olduğunu ve eşinin boşanma davası açtığını belirtti. Şikayetçiye hiçbir yerde dokunmadığını ileri süren Halil İ.G., "Telefon numarasını kendi verdi. Sosyal medyadan kendisi ekledi" diyerek tahliyesini talep etti. Tutuksuz sanık Ramazan Ç. de beraatını istedi.

'CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'

Şikayetçi E.D. ise sanık Durmuş U.'nun, olayların yaşandığı dönemde çocuğuna, '18 yaşındasın, ailen sana karışamaz' dediğini söyleyerek, "Çocuğuma birden fazla kez dokunmuştur. Şikayetim devam ediyor. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Şikayetçi İ.K. de "Mesajlar vardır. Öyle mesajlar mı yazmak lazım? O yüzden şikayetçiyim" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrar ederek sanıkların cezalandırılmalarını ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların kaçma şüphelerinin bulunmaması, delillerin toplanmış olması ve sabit ikametgah adreslerinin bulunmasını dikkate alarak yurt dışı çıkış yasağı adli tedbiriyle tahliyelerine karar verdi. Duruşma, 2 Temmuz'a ertelendi.

Kaynak: DHA

Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Taciz İddiası: Sanıklara Tahliye - Son Dakika

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