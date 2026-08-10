TBMM'de Terörsüz Türkiye Teklifi Görüşülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM'de Terörsüz Türkiye Teklifi Görüşülüyor

TBMM\'de Terörsüz Türkiye Teklifi Görüşülüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti teklife 'hayır' diyor, Türk bayraklı protesto düzenliyor.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan "çerçeve yasa" teklifini görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yan yana otururken, iki lider tokalaşmadı. Teklife "hayır" oyu vereceğini açıklayan İYİ Parti Grubu, salona Türk bayraklı atkı ve bayraklarla girdi. YENİ Parti'nin kapalı grup toplantısında aldığı kararın ise Genel Başkan Özgür Özel tarafından açıklanması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'un gündeminde, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" bulunuyor.

Teklifin Genel Kurul'daki görüşmelerini takip etmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Kurul salonuna geldi.

Genel Kurul'da AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı milletvekilleri MHP Genel Başkanı Bahçeli ile tokalaştı. Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, yan yana oturdu ancak tokalaşmadılar. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Müsavat Dervişoğlu ile, bu sırada AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.

İYİ PARTİ'DEN TÜRK BAYRAKLI PROTESTO

Öte yandan, kanun teklifine "hayır" oyu vereceklerini açıklayan İYİ Parti Grubu, Genel Kurul salonuna, Türk bayrağı motifli atkılar ve ellerinde Türk bayraklarıyla giriş yaptı.

Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurulu, "çerçeve yasa" teklifi görüşmeleri için birleşimi başlatırken o sırada kapalı grup toplantısı yapan YENİ Parti sıraları boş kaldı. YENİ Parti kapalı grup toplantısında alınan kararın Genel Başkan Özgür Özel tarafından Genel Kurul'da açıklanması bekleniyor.

Genel Kurul'da, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından maddelerine geçilmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Terörsüz Türkiye Teklifi Görüşülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
15:32
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 20:39:56. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM'de Terörsüz Türkiye Teklifi Görüşülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.