TBMM'den OECD Protokolüne Onay

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda 234 Sıra Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüşülmesine karar verdi.

Genel Kurul'da, görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine Yönelik Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Düzenlemenin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi, 3 Mart Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.