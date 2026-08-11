TBMM\'den Tarihi Dayanışma Yasa Teklifi

Haber: Erva Gün

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin 467 oyla kabul edilmesine ilişkin, "Tarihi bir başarıdır. Onun için çok önemsiyoruz. Bu aynı zamanda şunu da gösteriyor; Türkiye eğer iyi çalışılır, üzerinde titizlikle müzakere edilirse en zor meselesini bile ittifakla aşabilecek bir siyasi kudrete sahiptir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te açıklamalarda bulundu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5 Ağustos 2025 yılında başlayan çalışmalarına işaret ederek Terörsüz Türkiye yolundaki kapının açıldığını ifade eden Kurtulmuş, "Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SİYASİ İRADESİ ÇOK BÜYÜK BİR GÜÇ VERDİ"

Sürecin olgunlaşmasında katkısı bulunan isimlere ve siyasi partilere teşekkür eden Kurtulmuş, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük bir güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuştur. Yine aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün de 11.00'den itibaren oturumun bitişine kadar Meclis'te dikkatle süreci takip etmesi ve her zor kavşakta fevkalade büyük bir vukufiyetle yol açıcı önerileriyle birlikte bu noktaya kadar gelinmiştir. Komisyon çalışmaları sırasında titizlikle komisyona destek veren 50 milletvekili arkadaşımıza, bütün siyasi partilere, o günkü adıyla Cumhuriyet Halk Partisine, DEM Parti'ye, Yeni Yol Grubuna ve diğer bütün grubu olmayan partilerden de katılan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başından itibaren AK Parti Grubu da Meclis'in birinci partisi olarak her aşamada sürece fevkalade büyük bir öncülük yapmıştır."

"TAMAMIYLA YERLİ VE MİLLİ BİR TÜRKİYE MODELİ"

Sürecin üçüncü bir tarafa ihtiyaç duyulmadan yürütüldüğünün altını çizen TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye için bu tarihi dönüm noktasında çok yoğun bir emeğin olduğu bugün de bir kere daha ortaya çıkmıştır. Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı, aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya kadar gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Buralarda da bazen arka kapı diplomasisiyle herkesin belli bir rotada, istikamet üzerinde buluşması temin edildi.

Başından beri bir şey iddia ediyoruz, Türkiye'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarıyla başlayan bu Terörsüz Türkiye hedefi aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan, dünyadaki diğer bütün uygulamalarından farklı olarak tamamıyla yerli, milli, Türkiye'nin kendi siyasi kararlılığı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü içerisinde ortaya konulmuş olan bir çalışmadır, çabadır.

"BU BİR PARTİNİN DEĞİL, BU BAŞARI TÜRKİYE'NİN BAŞARISIDIR"

Zaman zaman bazı eleştirilerin olduğuna hep beraber şahit oluyoruz. O da özellikle yeni Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi içerisinde parlamentonun hiçbir gücünün kalmadığı, parlamentonun hiçbir etkisinin kalmadığı gibi maksadını aşan yorumlarla karşılaşıyoruz. Bugün burada yapılan müzakere ve onun sonucu ortaya konulan bu siyasi kararlılık, parlamentonun fevkalade büyük bir gücü olduğunu ve bu siyasi gücün de Türkiye'nin en önemli kazanımlarından birisi olduğunu ortaya koyuyor. Ben bütün emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece bir partinin başarısı değil, bu başarı bütün Türkiye'nin başarısıdır.

Şimdi dikkatle, titizlikle bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz ve millet bu sürece sahiplendiğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacaktır. Ayrıca medyanın da bu süreçte başından itibaren çok olumlu bir katkısı olduğunu biliyorum. Zaman zaman maksadını aşan yorumların dışında medyanın kahir ekseriyeti, çok büyük bir çoğunluğu bu sürece akılla, izanla, insafla ve Türkiye için yapıcı görüşleri dile getirerek yaklaşmıştır. Buradan sizlerin şahsında da bütün medya kuruluşlarımıza sürece verdikleri destek dolayısıyla teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun."

"EN ZOR MESELELERİ BİLE İTTİFAKLA AŞABİLECEK SİYASİ KUDRETE SAHİBİZ"

Teklifin 468 kabul oyuyla Meclis'ten geçmesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensüs ortaya çıkmaz. Fevkalade büyük bir mesele ve bu sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Eğer bu siyasi partilerin bağlıları, bu siyasi partilere destek olan insanlar oy vermemiş, destek vermemiş olsalardı milletvekilleri ve onların bağlı olduğu siyasi partiler gelip bu kadar büyük bir desteği ortaya koyamazlardı. Tarihi bir başarıdır. Onun için çok önemsiyoruz. Bu aynı zamanda şunu da gösteriyor: Türkiye eğer iyi çalışılır, üzerinde titizlikle müzakere edilirse en zor meselesini bile ittifakla aşabilecek bir siyasi kudrete sahiptir."