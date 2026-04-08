TBMM'den Yoklama Düzenlemesi

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nun, zaman zaman yapılan yoklamada toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle kapanması üzerine, AK Parti'nin, İç Tüzükte yeni bir düzenleme hazırlayacağı öğrenildi. Buna göre, genel kurulda birleşimin yoklamayla kapanması halinde o gün gelmeyen milletvekillerinin ödenek ve yolluklarının kesilmesi planlanıyor.

TBMM Genel Kurulu, salı günü 15.00, çarşamba ve perşembe günleri ise 14.00'te toplanarak, gündeminde konuları görüşüyor. Genellikle müşahede ile açılan birleşimlerde, zaman zaman muhalefet partileri yoklama isteyebiliyor. Yoklama, bazı birleşimlerde birkaç kez de istenebiliyor. Genel Kurul bazen toplantı yeter sayı bulunamaması nedeniyle kapanmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla Genel Kurul'da kanun tekliflerinin görüşmeleri planlanan sürede tamamlanamıyor.

Bu nedenle, AK Parti'nin, Genel Kurul, komisyonlar, Başkanlık Divanı, Danışma Kurulu ve siyasi parti gruplarına kadar Meclis'teki kurumların yapı ve işleyişlerine ilişkin düzenlemeler içeren İç Tüzük'te değişiklik yapmayı planladığı öğrenildi. Buna göre birleşimin yoklamayla kapanması halinde o gün Meclis'e gelmeyen vekillerin ödenek ve yolluklarının kesilmesine ilişkin daha ayrıntılı yeni bir düzenlemeye gidilmesi öngörülüyor.

Mevcut İç Tüzük'te "Bir milletvekilinin Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa devamsızlığının Başkanlık Divanınca tespit edilmesi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderilmesi, Karma Komisyon raporunu görüşen Genel Kurulun devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi gerektiğine üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar vermesi halinde üyeliğin düşmesi, üyeliğinin düşmesi istenen milletvekilinin isterse Karma Komisyonda ve Genel Kurulda kendisini savunması veya bir üyeye savundurması, son sözün her halde savunmanın olduğu, bir yasama yılı içinde izinsiz veya özürsüz olarak toplam 45 birleşimden fazla yok sayılan milletvekilinin yolluklarının üç aylığının kesilmesi hüküm altına alınmıştır" hükmü yer alıyor.