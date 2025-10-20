TBMM Florya Tesisleri Yeniden Açıldı

Restorasyon çalışmaları tamamlanan TBMM Florya Sosyal Tesisleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törenle açıldı.

Törende konuşan eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, içinde bulundukları mekanın TBMM'nin her zaman rağbet gören yerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Alanla ilgili tarihsel bilgiler aktaran Şentop, projenin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, içinde bulundukların alanın tarihi ve manevi değeri itibarıyla çok yüksek önem arz ettiğini ifade etti.

Tesislerin bulunduğu alanda uzun zamandır çok titiz bir süreç yürütüldüğünü belirten Kırbıyık, Milli Saraylar İdaresi Bilim ve Değerlendirme Kurulunun kararlarına uygun yürütülen yapım çalışmaları sonrasında kara tarafındaki yapıların yeniden hizmete alınma aşamasına gelindiğini kaydetti.

Kırbıyık, toplam 38 dönümlük alanının 33 dönümünün peyzaj alanına ayrıldığını, yeşil alan miktarının 2 katına çıkarıldığını aktararak, "Alanda bulunan ağaçlar korunmuş, ilave olarak yüzlerce ağaç, binlerce çalı ve mevsimlik bitkiyle peyzaj oldukça güzel bir seviyeye getirilmiştir. Tüm altyapı sistemleri çağın standartlarına uygun, en üst kalitede yeniden yenilenmiştir. Konaklama açısından oda sayımız 30'dan 38'e kapasitemiz 75'den 100 yükseltilmiş, restoran kapasitesi de 130'dan 180'e çıkarılmıştır." dedi.

Deniz tarafındaki Atatürk Köşkü'nün restorasyonunda ortaya çıkan yeni teknik durumları yerinde inceleyen Milli Saraylar İdaresi Bilim ve Değerlendirme Kurulu kararları çerçevesinde konunun yeniden ele alındığını dile getiren Kırbıyık, en kısa zamanda proje ve yapım çalışmalarına kalınan yerden devam edilmesinin planlandığını anlattı.

TBMM Genel Sekreteri Kırbıyık, "İnşallah en kısa sürede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatıralarını taşıyan bu yapıyı tarihine ve mimari özgünlüğüne sadık kalarak gelecek nesillere teslim edebilecek hale getireceğiz." diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül ise herkesin zamanın ve mekanın şahitleri olduğunu söyledi.

Gül, "Bu eserlerin yaşatılması gerekiyor. 50-100 sene sonra da buranın nasıl kullanıldığını ve bundan sonra nasıl kullanılacağını görerek bir şekilde buralardan istifade etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Açılışa, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yanı sıra TBMM Başkanvekilleri Tekin Bingöl ile Pervin Buldan, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, İhtisas Komisyonlarının başkanları, bazı milletvekilleri ve TBMM personeli de yer aldı.