TBMM Genel Kurulu...Chp\'li Öztürkmen: Daha Kaç Gencin İntihar Etmesi Gerekiyor Mülakatın Kaldırılması İçin?

Güncel

(ANKARA)- CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, bütçe görüşmelerinde "Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimleri öncesinde mülakatların kaldırılacağı sözünü vermişti. Doğuş Can Kavaklı gibi daha kaç gencin intihar etmesi gerekiyor mülakatın kaldırılması için" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, mülakatta elenen ve inhahar eden gençlere ilişkin açıklama yaptı. "Mülakatın kaldırılması için daha kaç gencin intahar etmesi gerekiyor" diyen Öztürkmen'in açıklamaları şu şekilde:

"İdari yargı hakim adaylığı yazılı sınavında Türkiye birincisi olan Emre Pişiren girdiği mülakatta elendi. Üstelik bu Pişiren'in ilk rekoru da değil. 2021'de girdiği sınava da Türkiye sekizincisi oldu elendi. 2022'de girdiği sınavda yine Türkiye birincisi oldu elendi. Son olarak 2023'te 98,5 puan alarak Türkiye rekoru kırdı. Bu başarısına rağmen sonuç değişmedi. Yine mülakatta elendi.

"Daha kaç gencin intihar etmesi gerekiyor? Mülakat kaldırılması için"

Pişiren, mülakatta nasıl elendi? Hangi soruları yanıtlayamadı? Mülakat heyeti hangi kriterleri esas aldı? Bir soru daha. Adalet Bakanlığı, hakimlik savcılık sınavlarında hem de meslek içi yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarındaki mülakat uygulamaları nedeniyle kaç davada mahkum oldu? Aldatma ve Kandırma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimleri öncesinde mülakatların kaldırılacağı sözünü vermişti. Doğuş Can Kavaklı gibi daha kaç gencin intihar etmesi gerekiyor mülakatın kaldırılması için."