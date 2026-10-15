TBMM Genel Kurulu gündemini görüşecek, Fidan Bakü'deki toplantıya katılacak - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu gündemini görüşecek, Fidan Bakü'deki toplantıya katılacak

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TBMM Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşecek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü'deki konferansa katılacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İmamoğlu davasını takibi, TÜİK verileri ve Beşiktaş'ın Hoffenheim deplasmanı da günün programında yer alıyor.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Roma)

2 - Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasını takip edecek.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İmam Hatip Okullarının Yeniden Açılışının 75. Yıl Dönümü Programı ve Başarılı Örnekler Sergisi'ne katılacak.

(Ankara/09.30)

2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kırgızistan Tanıtım Filmi gösterimine iştirak edecek.

(Ankara/17.30)

3 - TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1 - Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı ücretli çalışan istatistiklerini, inşaat ve hizmet üretim endekslerini, eylül ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılacak.

(Bakü)

2 - Avrupa Birliği Liderler Zirvesi yapılacak.

(Brüksel)

3 - Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeler ve saldırıların uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad/Ankara/İstanbul)

4 -? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

5 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1 - İstanbul'da etkili olan sağanak ve buna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak.

(Sinsheim/22.00)

2 - Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya'nın KuPS Kuopio ekibine konuk olacak.

(Tampere/19.45)

3 - Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, Mardin 1969-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük, Manisa FK-Turka Esenler Erokspor ve Muğlaspor-Bursaspor müsabakalarıyla sona erecek.

(Mardin/17.00/Manisa/Muğla/20.00)

4 - Basketbol Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Fenerbahçe Tarfin, Sırbistan ekibi Partizan'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

5 - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

6 - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, Polonya'nın Sleza Wroclaw takımını konuk edecek.

(Mersin/20.00)

7 - UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta, UEFA Konferans Ligi'nin ilk hafta karşılaşmaları yapılacak.

***

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Kaynak: AA
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