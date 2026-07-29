TBMM Genel Kurulu\'nda belediye başkanlarına soruşturma tartışması... AK Partili Usta: Evinden alınma gereği duyulanlar var ki evinden alınıyorlar

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar ve gözaltı uygulamaları üzerinden AK Parti ile muhalefet arasında tartışma yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın, "Gerek olursa evinden de alınır. Demek ki evinden alınma gereği duyulanlar var ki evinden alınıyorlar" sözleri üzerine CHP ve DEM Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündemdeki çalışmalara geçilmeden önce Yeni Yol, İYİ Parti, CHP, MHP, DEM Parti, YENİ Parti ve AK Parti grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın konuşmasının ardından CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar ve gözaltı işlemleri üzerinden tartışma yaşandı.

CHP sıralarından belediye başkanlarının sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alınmasının eleştirilmesi üzerine söz alan Usta, belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin rakamlar paylaşarak, "AK Parti'li belediyelere açılan soruşturma sayısı 677. 371'i CHP'li, 128'i MHP'li, 18'i DEM Parti'li, 9'u da İYİ Partili" dedi.

Bu sözler üzerine CHP ve DEM Parti sıralarından "Evinden alınan var mı?" sesleri yükseldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da, "Ya, evinden alınan kimse var mı? Aynı şeyleri söyleyip durmaktan vazgeç artık ya" diyerek tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından Leyla Şahin Usta, "Bakın, gerek olursa evinden de alınır. Demek ki evinden alınma gereği duyulanlar var ki evinden alınıyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın "Neden gerekmiyor o zaman?" sorusu üzerine Usta, sözlerini yineledi.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli ise, "Hepsi evinden alınıyor Sayın Şahin Usta. Hepsi mi evinden alınacak?" diyerek tepki gösterdi.

Tartışmanın sürmesi üzerine Usta, "Bu ülkedeki hukuk sistemini ve yargıyı da çökertmeye çalıştığınızın farkındayız ama arınarak geldiklerinde hiçbir sorun olmayacağını da özellikle söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.