TBMM Genel Kurulu'nda Sokak Hayvanları Kanunu Görüşmelerinde Tepki

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda sokak hayvanları kanununda değişiklik öngören 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin' görüşmelerinde AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun, konuşması sırasında 'Sahipsiz köpekler' sözleri ve bu ifadeyi kullanırken eliyle muhalefeti işaret etmesi üzerine CHP ve DEM Parti milletvekilleri tepki gösterdi, sıralara vurmaya başladı.

TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerine görüşmeler devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun kanun teklifi üzerine konuşmasında sarfettiği sözler muhalefetin tepkisini çekti.

Yenişehirlioğlu'nun sözleri şöyle:

"Yabancı ülkelerin Türkiye'ye gelecek vatandaşları saldırgan, başıboş köpek çeteleri ve kuduz riski hakkında uyarılmaktadır. Bu husus turizm gelirlerinin önemli bir kalem olduğu ülkemizin itibarı bakımından olumsuz bir izlenim oluşturmaktadır. Sahipsiz köpkler, çok ağır koşullarda ayakta kalma mücadelesi verirken hem kendi türlerini hem de ceylan ve karaca yabani diğer hayvanların ve doğanın zarar görmesine neden olmaktadır" sözleri ve el işareti üzerine CHP ve DEM Parti milletvekilleri tepki göstererek, sıralara vurmaya başladı.

Yenişehirlioğlu, gelen tepkiler üzerine, "Ne yapıyorum, metnimi okuyorum" diye karşılık verdi.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Bir yanlış anlaşılma oldu sanırım, kastınız nedir anlatır mısınız?" dedi. Bekir Bozdağ, tartışmanın devam etmesi ve gerilimin sürmesi üzerine Genel Kurul'a 15 dakika ara verdi.