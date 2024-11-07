TBMM Genel Kurulu'nda Trump'ın 'Aptallık Etme' Mektubu Tartışması... Ali Mahir Başarır: "Utanmadan Sıkılmadan 'Dostum Trump Hoşgeldin' Diyorsunuz" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Genel Kurulu'nda Trump'ın 'Aptallık Etme' Mektubu Tartışması... Ali Mahir Başarır: "Utanmadan Sıkılmadan 'Dostum Trump Hoşgeldin' Diyorsunuz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir önceki döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı bir mektupta yer alan 'aptallık etme' ifadeleri TBMM Genel Kurulu'nda yeniden tartışmaya neden oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Ben de o mektubun bir örneğini burada yırtıp çöpe atmıştım. O sözü söyledikten sonra Türkiye Cumhuriyeti ne yaptı, terörü ininde vurdu, gecesinde harekat başlattı" derken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, "O mektuptan sonra harekat başlattık dediniz. Washington'a falan bir şey mi oldu? Tepki veremediniz tepki. O 'budala' kelimesine karşı tepki veremediniz. Utanmadan sıkılmadan 'dostum Trump hoşgeldin'" diye konuştu.

07.11.2024 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - ABD Başkanı Donald Trump'ın bir önceki döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı bir mektupta yer alan 'aptallık etme' ifadeleri TBMM Genel Kurulu'nda yeniden tartışmaya neden oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Ben de o mektubun bir örneğini burada yırtıp çöpe atmıştım. O sözü söyledikten sonra Türkiye Cumhuriyeti ne yaptı, terörü ininde vurdu, gecesinde harekat başlattı" derken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise "O mektuptan sonra harekat başlattık dediniz. Washington'a falan bir şey mi oldu? Tepki veremediniz, tepki. O 'budala' kelimesine karşı tepki veremediniz. Utanmadan sıkılmadan 'Dostum Trump hoşgeldin...' " diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesiyle birlikte, bir önceki döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı bir mektupta yer alan 'Türkiye ekonomisini yıkmaktan sorumlu olmak istemem. Aptal olma' ifadeleri ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın kazanması üzerine yayımladığı tebrik mesajındaki 'Dostum Trump' sözleri TBMM Genel Kurulu'nda tartışmalara yol açtı.

"Türkiye Erdoğan'ın iradesiyle dünyaya meydan okur hale geldi"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Amerikan Başkanı Biden, 'muhalefeti desteklemek suretiyle Erdoğan'ı devireceğiz' demişti. Seçimlerde kendisi ve ekibi gitmek durumunda kaldı. Erdoğan yerli yerinde milletin iradesiyle duruyor. Ben de o mektubun bir örneğini burada yırtıp çöpe atmıştım. O sözü söyledikten sonra Türkiye Cumhuriyeti ne yaptı, terörü ininde vurdu, gecesinde harekat başlattı. Tam bağımsız Türkiye Erdoğan'ın iradesiyle dünyaya meydan okur hale geldi" dedi.

"Bu ülkeye kendileri güvenmiyorlar bu vatandaş nasıl güvensin"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır bunun üzerine, "Amerika'nın Devlet Başkanı herhangi birisi olabilir. 'Muhalefeti destekliyorum, iktidarı düşürecek' dediği zaman CHP'nin Genel Başkanı ona bir mektup yazar, hani size yazdı ya. 'Budala olma, bu ülkede Amerika'dan izin, icazet alacak bir muhalefet partisi yok' der. 'O mektuptan sonra harekat başlattık' dediniz. Washington'a falan bir şey mi oldu? Tepki veremediniz, tepki. O 'budala' kelimesine karşı tepki veremediniz. Utanmadan sıkılmadan 'Dostum Trump hoşgeldin...' Bu mu" ifadelerini kullandı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da "Cumhuriyet kurulduğundan bu yana ilk defa yurt dışından gayrimenkul alan parti AK Parti oldu. Kendi ülkesine yatırım yapmıyor. Bu ülkeye yatırım yapmıyorsunuz parayı götürüp Amerika'ya yatırıyorsunuz. Niye bu ülkeye yatırım yapmıyorsunuz, utanmıyor musunuz? Bu ülkeye kendileri güvenmiyorlar, bu vatandaş nasıl güvensin" dedi.

Kaynak: ANKA

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Ali Mahir Başarır, Tbmm Genel Kurulu, Donald Trump, Dış Politika, Donald Trump, Washington, Politika, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu'nda Trump'ın 'Aptallık Etme' Mektubu Tartışması... Ali Mahir Başarır: 'Utanmadan Sıkılmadan 'Dostum Trump Hoşgeldin' Diyorsunuz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:40 Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?
17:42 Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı’ndan tazminat istedi Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
06:16 Bir ülke daha TikTok’a yasak getirdi Bir ülke daha TikTok'a yasak getirdi
02:46 Avrupa ülkesinde büyük kriz “Hükümet tarih oldu“ Avrupa ülkesinde büyük kriz! "Hükümet tarih oldu"
01:46 ABD’nin Arizona eyaletinde uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'nin Arizona eyaletinde uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
00:31 Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, ’Savaşa devam’ dedi Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, 'Savaşa devam' dedi
00:20 İsrail ile ticaret iddiası Meclis’i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız İsrail ile ticaret iddiası Meclis'i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 19:18:36. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu'nda Trump'ın 'Aptallık Etme' Mektubu Tartışması... Ali Mahir Başarır: "Utanmadan Sıkılmadan 'Dostum Trump Hoşgeldin' Diyorsunuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.