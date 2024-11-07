TBMM Genel Kurulu'nda Trump'ın 'Aptallık Etme' Mektubu Tartışması... Ali Mahir Başarır: "Utanmadan Sıkılmadan 'Dostum Trump Hoşgeldin' Diyorsunuz"

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(TBMM) - ABD Başkanı Donald Trump'ın bir önceki döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı bir mektupta yer alan 'aptallık etme' ifadeleri TBMM Genel Kurulu'nda yeniden tartışmaya neden oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Ben de o mektubun bir örneğini burada yırtıp çöpe atmıştım. O sözü söyledikten sonra Türkiye Cumhuriyeti ne yaptı, terörü ininde vurdu, gecesinde harekat başlattı" derken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise "O mektuptan sonra harekat başlattık dediniz. Washington'a falan bir şey mi oldu? Tepki veremediniz, tepki. O 'budala' kelimesine karşı tepki veremediniz. Utanmadan sıkılmadan 'Dostum Trump hoşgeldin...' " diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesiyle birlikte, bir önceki döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı bir mektupta yer alan 'Türkiye ekonomisini yıkmaktan sorumlu olmak istemem. Aptal olma' ifadeleri ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın kazanması üzerine yayımladığı tebrik mesajındaki 'Dostum Trump' sözleri TBMM Genel Kurulu'nda tartışmalara yol açtı.

"Türkiye Erdoğan'ın iradesiyle dünyaya meydan okur hale geldi"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Amerikan Başkanı Biden, 'muhalefeti desteklemek suretiyle Erdoğan'ı devireceğiz' demişti. Seçimlerde kendisi ve ekibi gitmek durumunda kaldı. Erdoğan yerli yerinde milletin iradesiyle duruyor. Ben de o mektubun bir örneğini burada yırtıp çöpe atmıştım. O sözü söyledikten sonra Türkiye Cumhuriyeti ne yaptı, terörü ininde vurdu, gecesinde harekat başlattı. Tam bağımsız Türkiye Erdoğan'ın iradesiyle dünyaya meydan okur hale geldi" dedi.

"Bu ülkeye kendileri güvenmiyorlar bu vatandaş nasıl güvensin"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır bunun üzerine, "Amerika'nın Devlet Başkanı herhangi birisi olabilir. 'Muhalefeti destekliyorum, iktidarı düşürecek' dediği zaman CHP'nin Genel Başkanı ona bir mektup yazar, hani size yazdı ya. 'Budala olma, bu ülkede Amerika'dan izin, icazet alacak bir muhalefet partisi yok' der. 'O mektuptan sonra harekat başlattık' dediniz. Washington'a falan bir şey mi oldu? Tepki veremediniz, tepki. O 'budala' kelimesine karşı tepki veremediniz. Utanmadan sıkılmadan 'Dostum Trump hoşgeldin...' Bu mu" ifadelerini kullandı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da "Cumhuriyet kurulduğundan bu yana ilk defa yurt dışından gayrimenkul alan parti AK Parti oldu. Kendi ülkesine yatırım yapmıyor. Bu ülkeye yatırım yapmıyorsunuz parayı götürüp Amerika'ya yatırıyorsunuz. Niye bu ülkeye yatırım yapmıyorsunuz, utanmıyor musunuz? Bu ülkeye kendileri güvenmiyorlar, bu vatandaş nasıl güvensin" dedi.