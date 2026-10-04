TBMM Genel Kurulu, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ni bu hafta ele alacak - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ni bu hafta ele alacak

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TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta Türk Kızılay Kanunu Teklifi ele alınacaktır. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunum yapacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul'da Türk Kızılay Kanunu Teklifi ele alınacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunum yapacak

(Buğra Olaç/TBMM)

2- ASELSAN "Çipten Takım Uyduya" vizyonuyla yetkinliklerini IAC 2026'da sergileyecek

Şirket, Uluslararası Uzay Kongresi'nde, farklı yörüngelerde ve görevlerde kullanılan Astralink ile Türksat 7A ve Göktürk-3 uydu programlarını öne çıkaracak

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol:

"Bugün ASELSAN, çip teknolojileri ve uzay kalifiye elektroniklerden uydu sistemleri ve faydalı yükleriyle yer altyapısına kadar uzay ekosisteminin tamamında yetkinliklere sahip. IAC 2026, bu yetkinliklerimizi ve uzay alanındaki büyüyen hedeflerimizi sergilemek için önemli bir platform sunuyor"

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- TEKNOFEST, girişimcilerin ürünlerini büyük sanayi kuruluşlarına sunabildikleri ortam oluşturuyor

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu:

"İşletmelerimizin TEKNOFEST'te geliştirilen çözümlerden daha fazla yararlanmasını, gençlerimizin geliştirdiği teknolojilerin üretimde daha geniş kullanım alanı bulmasını istiyoruz"

"TEKNOFEST, girişimcilerimizin geliştirdikleri ürünleri büyük sanayi kuruluşlarına ve yatırımcılara sunabildikleri bir ortam oluşturuyor"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Şanlıurfa)

4- Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı üyeleriyle 5 yılda 72,2 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdi

Türkiye'nin, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a 2021-2025 döneminde toplam ihracatı 41,6 milyar dolar olurken bu ülkelerden 30,6 milyar dolarlık alım yaptı

Söz konusu ülkelere bu yılın 9 ayında gerçekleştirilen ihracat 4,8 milyar doları buldu

(Seda Tolmaç/Ankara)

5- İletişim sektörüne yönelik şikayetlerde ilk sırayı internet hizmetleri aldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, ocak-haziran döneminde mobil iletişim, internet sağlayıcılığı, uydu platformu, sabit telefon ve Kablo TV gibi hizmetler için 164 bin 733 şikayet iletildi

İnternet hizmet sağlayıcılığı alanındaki şikayetler "bağlantı ve hizmet kalitesi" konusunda yoğunlaştı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

6- Türkiye'de ocak-eylül döneminde satılan otomobillerin yarıdan fazlasını elektrikli ve hibritler oluşturdu

Yılın 9 ayında toplam pazarın yüzde 51,9'unu oluşturan elektrikli ve hibrit otomobiller, 326 bin 35 adetlik satış rakamına ulaştı

Aynı dönemde benzinli otomobil satışlarında yüzde 23,5, dizellerde yüzde 40,7, elektriklilerde yüzde 9,5, hibritlerde yüzde 0,8 düşüş gerçekleşirken, otogazlı otomobillerde yüzde 44,7 artış görüldü

(Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Grafikli)

7- Genç MÜSİAD Başkanı Usta'dan "üretim kabiliyetinin daha yüksek katma değerle desteklenmesi" mesajı:

"Türkiye'nin geleceğinde daha fazla genç girişimcinin, ihracatçının ve sorumluluk sahibi yöneticinin söz sahibi olmasını önemsiyoruz. Gençlerimizin kendi başarı hikayelerini bu ülkenin üretimine, istihdamına ve refahına katkı sunarak yazabileceğine inanıyoruz"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

8- Emtia piyasalarındaki fiyatlamalarda metallerde gerileme enerjide yükseliş görüldü

Altının ons fiyatı, hafta başındaki satışlarla 4 bin 111 dolara kadar gerileyerek 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü

G7 liderleri, Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda petrol ve petrol ürünleri rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasını kararlaştırdı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

9- TEKNOFEST'te öğrenci olarak başlayan hayali 7 yılda ihracata dönüştü

Türk girişimci Seyfeddin Cevdet Uludoğan:

"2019 yılında öğrenci olarak katıldığımız yerde hayal ediyorduk, 'bir gün buraya girişimle, şirket olarak katılırız' diye. Hayallerimiz gerçekleşti"

"Artık gençler de 'biz de yaparız', 'biz daha iyisini yaparız', hatta 'hiç yapılmayanı da biz yaparız' hevesine geldi. Bence TEKNOFEST'in en önemli misyonu buydu ve bunu başardı"

(Kaan Ulu/Şanlıurfa) (Fotoğraflı/Görüntülü)

10- Avrupa'nın dağıtım şebekesi yatırımları 2027'de 48 milyar avroya ulaşabilir

AB ve Norveç'te dağıtım şebekesi yatırımları 2021'de 24 milyar avro seviyesindeyken 2024'te 36 milyar avroya yükseldi

Eurelectric'e göre yatırımların yıllık ortalama yüzde 12,5 artışla 2027'de 48 milyar avroya ulaşması bekleniyor

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara)

11- ASIRLIK MEKTEPLER - 176 yıllık Büyük Reşitpaşa Ortaokulu eğitim geleneğini sürdürüyor

Tanzimat Dönemi'nin önemli devlet adamlarından Koca Mustafa Reşit Paşa'nın adını taşıyan Büyük Reşitpaşa Ortaokulu, farklı dönemlerdeki isim ve bina değişikliklerinin ardından bugün tarihi yapısında ortaokul olarak eğitim faaliyetlerini sürdürüyor

Büyük Reşitpaşa Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Can:

"Aşağı yukarı 17 yıldır bu ilçedeyim. İstanbul'da bunun dışında bir yerde çalışmak istemem. Bir de mesleğimin son dönemlerinde de Büyük Reşitpaşa gibi tarihi bir okulda görev almak benim için ayrı bir mutluluk kaynağı"

(Hamdi Dindirek-Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Turistler sepetli retro motosikletlerle İstanbul sokaklarını keşfediyor

Sepetli motosikletle tur hizmetini hayata geçiren girişimcilerden Cem Akkuş:

"Lizbon'da, Paris'te, turizm destinasyonları olan bölgelerde retro sepetli motosiklet görünümlü gezilerin yapıldığını fark ettik ve bunun en güzel İstanbul'da uygulanabileceğini düşündük. İstanbul'da ilk ve tek olarak bunu hizmete getirdik. Yaklaşık 2 yıldır da devam etmekteyiz"

Borna Hersek'ten gelerek tura katılan Sabahudın Hrustıc:

"Turumuz harikaydı, kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kendimi kuş gibi hissettim, sanki uçabiliyordum. Gerçekten inanılmaz bir deneyimdi, çok hoşuma gitti"

(Ferhat Yasak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Asırlık ağaçların "görünmeyen tehlikesi" tomografiyle ortaya çıkarılacak

Şişli'de ses dalgalarıyla anıt ağaçların gövdelerindeki çürüklükler tespit ediliyor, boy, eğiklik, tepe çapı ve rüzgar verileri birlikte değerlendirilerek devrilme riski hesaplanıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sağlam:

"Bu çalışma ağaçları kesmek için değil, mümkün olduğunca yerinde yaşatmak ve insanlara zarar vermelerini önlemek için yapılıyor"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- A Milli Futbol Takımı, 658. maçına İtalya karşısında çıkacak

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak Türkiye, 103 yıllık tarihinde 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 246 yenilgi yaşadı

Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 40'ıncı maçını oynayacak

(Hilmi Sever/Bologna) (Grafikli)

15- A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında ilk galibiyet için sahada

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde yarınki rakibi İtalya ile tarihinde 18. kez karşılaşacak

İtalya karşısında 5 beraberlik, 12 yenilgi yaşayan ay-yıldızlı ekip, rakibine 11 gol atarken kalesinde 33 gol gördü

(Hilmi Sever/Bologna)

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Kaynak: AA
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