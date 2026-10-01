TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılı için Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanıyor - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılı için Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanıyor

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TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Kurtulmuş, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak ve resepsiyon verecek.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Meclis yeni yasama yılına başlıyor

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

Kurtulmuş, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak ve resepsiyon verecek.

(TBMM/14.00/13.00/18.30)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Atatürk Anıtı'ndaki törene ve yeni yasama yılı açılışına katılacak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(TBMM/13.00/14.00/Ankara/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı "Devlet Hesapları" bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürecek.

(Şanlıurfa/10.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya konuk olacağı 1. Grup üçüncü maçının hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık idmanla tamamlayacak.

(İstanbul/11.15)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya konuk olacakları 1. Grup üçüncü maçı öncesi Maurice Dufrasne Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Liege/19.45)

3- Belçika Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye'yi ağırlayacağı 1. Grup üçüncü maçının hazırlıklarını Proximus Basecamp'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Mark van Bommel ve bir oyuncusu, burada basın toplantısı yapacak.

(Tubize/11.45/15.00)

4- Trabzonspor, İrlanda ekibi Drogheda United'ı özel maçta konuk edecek.

(Trabzon/19.00)

5- Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak.

(Belgrad/21.00)

***

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Kaynak: AA
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