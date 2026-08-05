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TBMM Gündemi ve Ekonomi Toplantıları

TBMM Gündemi ve Ekonomi Toplantıları
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TBMM Genel Kurulu toplanırken, ekonomi ve diplomasi alanında önemli görüşmeler yapılacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti'nin TBMM Grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/14.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İspanya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo ile görüşecek ve iş insanlarıyla toplantı yapacak.

(Madrid)

2 - Türkiye İstatistik Kurumu, "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2026" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısına katılacak.

(Amman)

2 - ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başladığını açıklamasının ardından taraflar arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1 - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini konuk edecek.

(İstanbul/21.00)

2 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk ayağında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'ye konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano ve bir oyuncusu, burada basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30/14.00)

3 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk ayağında Beşiktaş'ı ağırlayacak Çekya temsilcisi Hradec Kralove'nin teknik direktörü David Horejs ile bir oyuncusu, Malsovicka Arena'da basın toplantısı yapacak.

(Hradec Kralove/15.00/17.00)

4 - UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turnuvası yarı finalinde Fenerbahçe ArsaVev, Ukrayna'nın Metalist 1925 takımıyla Belçika'nın Leuven kentindeki Den Dreef Stadı'nda karşılaşacak.

(Leuven/14.00)

5 - Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek.

(İstanbul/11.00)

6 - Basketbol 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu maçları oynanacak. Türkiye, bu turda Sırbistan ile karşılaşacak.

(Stockholm/21.45)

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Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Diplomasi, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Gündemi ve Ekonomi Toplantıları - Son Dakika

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