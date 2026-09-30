TBMM ile KKTC Cumhuriyet Meclisi futbol takımları, KKTC'ye uygulanan ambargolara karşı dostluk maçı yaptı - Son Dakika
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TBMM ile KKTC Cumhuriyet Meclisi futbol takımları, KKTC'ye uygulanan ambargolara karşı dostluk maçı yaptı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımı, KKTC'ye uygulanan uluslararası izolasyonlara ve özellikle spor ambargolarına karşı dostluk maçı yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımı, KKTC'ye uygulanan uluslararası izolasyonlara ve özellikle spor ambargolarına karşı dostluk maçı yaptı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu'nda "İki Cumhuriyet, Tek Yürek" temasıyla yapılan dostluk maçına, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İçişleri Bakanı ve Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı Kaptanı Dursun Oğuz, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Başkanı Adem Tatlı katıldı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, KKTC'ye uygulanan uluslararası izolasyonlara ve özellikle spor ambargolarına karşı düzenlenen dostluk maçında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi vererek topraklarına tutunduğunu belirtti.

KKTC ve Türk bayrakları ülkede dalgalandıkça, Kıbrıs Türkü'nün, bu topraklara daha sıkı sarılmaya devam edeceğini ifade eden Öztürkler, Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası alandaki mücadelesinin önünde engeller olduğunu söyledi.

Sporun yanında, bilimde, sanatta, yükseköğrenimde ve siyasette de Kıbrıslı Türklerin engellenmeye çalışıldığını ifade eden Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının inatçı ve kararlı bir halk olduğunu, ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti ile yılmadan mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Öztürkler, izolasyonların kaldırılması çağrısını yineleyerek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler toplantılarında beş kez "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın" çağrısı yaptığını hatırlattı.

İçişleri Bakanı ve Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı Kaptanı Oğuz da Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor ambargolarının ve izolasyonların kınanması gerektiğini söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki desteğine minnettar olduklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk gençliğinin ambargolara rağmen var olmaya ve mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayan Oğuz, Kıbrıs Türk Milli Futbol Takımı'nın Avrupa'daki şampiyonluğunun bunu kanıtlandığını söyledi.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç da dostluk maçının Kıbrıs Türk gençliğinin izolasyonlardan kurtuluş mücadelesinin bir simgesi olduğunu ifade etti.

TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Başkanı Tatlı da yaklaşık 24 yıldır KKTC ile maç yaptıklarını belirterek, bu organizasyonları farklı devletlerle beraber ve izolasyonları kırmaya yönelik olarak devam ettireceklerini vurguladı.

Maçın ardından temsili kupa töreni de düzenlendi.

Kaynak: AA
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