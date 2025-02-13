TBMM Komisyonlarının Çalışma Süreleri Uzatıldı

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(TBMM) - TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma, TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma ile TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonlarının çalışma süreleri, araştırmaları üç ay içinde bitirilemediği için bir ay daha uzatıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, komisyon üyelerinin ortak kararıyla 20 Kasım 2024'te çalışmalarına başlayan üç Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışma süreleri, araştırmaları üç ay içinde bitirilemediği gerekçesiyle bir ay uzatıldı.

Çalışmalarına 20 Kasım 2024'te başlayan başlayan bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamaların ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu ve yine 20 Kasım 2024 tarihinde çalışmalarına başlayan çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nun 12 Şubat'taki toplantısında aldıkları karar gereğince çalışma süreleri 20 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere bir ay uzatıldı.

Çlışmalarına 20 Kasım 2024'te başlayan kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenerek bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nun 12 Şubat'taki toplantısında aldığı karar gereğince ise çalışma süresi 21 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere bir ay uzatıldı.