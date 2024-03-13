TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Mert Irmağı Islah Projesi'ni inceledi - Son Dakika
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Mert Irmağı Islah Projesi'ni inceledi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Mert Irmağı Islah Projesi\'ni inceledi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Mert Irmağı Islah Projesi'ni yerinde inceleyerek DSİ Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik'ten bilgi aldı. Muş'a, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse eşlik etti.

13.03.2024 16:17  Güncelleme: 16:18
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Mert Irmağı Islah Projesi'ni yerinde inceledi.

Muş, yapımına geçen ay başlanan projeyi inceleyerek DSİ Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik'ten bilgi aldı.

Muş'a, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Mert Irmağı Islah Projesi'ni inceledi - Son Dakika

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