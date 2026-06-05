TBMM Taciz Davası: 5 Sanığa Tahliye - Son Dakika
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TBMM Taciz Davası: 5 Sanığa Tahliye

05.06.2026 12:17
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TBMM'de staj yapan öğrencilere cinsel taciz iddiasıyla yargılanan 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

(ANKARA) - TBMM'de staj yapan öğrencileri "taciz ettikleri" iddiasıyla yargılanan ve haklarında 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen 4'ü tutuklu 5 sanığın davasında mahkeme, tutuklu sanıkların "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D. isimli öğrencinin, Meclis lokantasında görevli Halil İlker Güner'in kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 4 Aralık 2025'te Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvurmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan dört mağdurenin TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemde Meclis lokantasında çalışan Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Ramazan Çetin ve Recep Seven tarafından tacize uğradıkları iddia edildi.

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından ayrı ayrı 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

TAHLİYE EDİLMİŞ, İTİRAZ ÜZERİNE YENİDEN TUTUKLANMIŞLARDI

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 9 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada tutuklu sanıklar Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu ve Recep Seven hakkında tahliye kararı verilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine üst mahkeme sanıkların yeniden tutuklanmasına hükmetmişti.

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Davanın bugün görülen duruşmasına sanıklar, müştekilerden bazıları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Durmuş Uğurlu, 15 yıldır aynı iş yerinde çalıştığını belirterek, "Şerefim, gururum ayaklar altına alındı. Şahsıma yapılan suçlama bana ağır gelmektedir. Bana iftira atılmıştır. Kızımın psikolojisi bozulduğu için okuluna ara vermek zorunda kalmıştır. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Tutuklu sanık İbrahim Beşlioğlu ise şikayetçinin yanına bir kez bile gitmediğini öne sürerek, "Ne cinsel içerikli bir mesaj attım ne de başka bir şey yazdım. O gün sadece canım sıkıldığı için muhabbet amacıyla mesaj attım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık Recep Seven de suçlamaları reddederek, "Bu çocuklar neden 6 ay sonra böyle bir kanıya vardılar? Her hafta öğretmenleri geliyordu. Neden bu kadar zaman sonra böyle bir şey söylediler" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık altı aydır tutuklu olduğunu söyleyen Halil İlker Güner ise cezaevi sürecinde aile hayatının olumsuz etkilendiğini belirterek, "Telefon numarasını kendi verdi. Sosyal medyadan kendisi ekledi" dedi ve tahliyesini istedi. Tutuksuz yargılanan sanık Ramazan Çetin de beraatini talep etti.

Şikayetçi E, sanık Durmuş Uğurlu'nun olayların yaşandığı dönemde çocuğuna "18 yaşındasın, ailen sana karışamaz" dediğini ileri sürerek, "Çocuğuma birden fazla kez dokunmuştur. Şikayetim devam ediyor. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Şikayetçi İ. ise kızının iftira attığının öne sürüldüğünü belirterek, "Mesajlar vardır. Öyle mesajlar mı yazmak lazım? O yüzden şikayetçiyim" diye konuştu.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanıkların cezalandırılmalarını ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların "kaçma şüphesinin bulunmaması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve sabit ikametgah sahibi olmalarını" dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle tahliyelerine karar verdi.

Davanın bir sonraki duruşması 2 Temmuz'da yapılacak.

Kaynak: ANKA

Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

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