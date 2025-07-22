Resmi Gazete\'de yayımlandı! TBMM resmen tatile girdi

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, TBMM, 21 Temmuz'dan itibaren tatile girdi. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'de toplanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), resmen tatile girdi. TBMM'nin 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 EKİM'DE TOPLANACAK

Buna göre, TBMM'nin, 21 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 20 Temmuz tarihli 113'üncü birleşiminde karar verildi.