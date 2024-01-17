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TBMM Kararıyla Terörle Mücadeledeki Tavizsiz Destek Yayımlandı - Son Dakika
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TBMM Kararıyla Terörle Mücadeledeki Tavizsiz Destek Yayımlandı

TBMM'nin terörle mücadeledeki tavizsiz desteğine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerlerin vatan aşkı ve Türk milletinin kararlılığı vurgulandı. Terörle mücadelede samimiyet beklenen devletlere çağrı yapıldı.

TBMM Kararıyla Terörle Mücadeledeki Tavizsiz Destek Yayımlandı
17.01.2024 - 01:22,
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Terörle mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tavizsiz desteğine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 12 Ocak'ta bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunun hatırlatıldığı kararda, şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuşlar Serkan Sayin, Ahmet Köroğlu ve Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Erler Kemal Batur, Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Erler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin'in vatan aşkı ile şehadet şerbetini içtiklerinin ve şehitlerin Türk milletinin evladı, bu memleketin gururu olduklarının altı çizildi.

Kararda, şehitlere Allah'tan rahmet, Türk milletine ve şehitlerin kederli ailelerine başsağlığı dileyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, şu ifadelerine yer verildi:

"Saldırıda yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Bu menfur terör saldırısını gerçekleştirenler bunun karşılığını kuşkusuz ki ağır bedellerle ödemişlerdir ve ödemeye devam edeceklerdir. Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır.

Türk milletinin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK/YPG/PYD ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz.

Kendi başkentlerinde Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin propaganda araçlarına, elebaşlarının barınmasına, finans, eleman ve silah teminine sessiz kalan ve hatta destek olan devletlerin terörle mücadelede samimiyetlerini de sorguluyor, çifte standartlı yaklaşımlarını sona erdirmeleri gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz.

Başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülke parlamentoları ve uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye yönelik terör eylemlerine karşı net ve tavizsiz bir tutum sergilemelerini beklemekteyiz.

Bütün dünya bilmelidir ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye, terör kaynağında kurutuluncaya ve terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir. Milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz bu sürecin yakından takipçisi olmaya devam edecektir."

Söz konusu karar, TBMM Genel Kurulu'nun 16 Ocak 2024 tarihli ve 49'uncu birleşiminde kabul edildi.

Kaynak: AA
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Türkiye, Güvenlik, Dış Politika, Terör, Güncel, Son Dakika

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