TBMM ve Ekonomik İşbirlikleri Toplantıları Bugün

15.04.2026 00:10
TBMM, çeşitli forumlara ev sahipliği yaparken, Türkiye-Kazakistan ekonomik görüşmeleri gerçekleşecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında, Kadın Parlamenterler Forumu'na, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu İkinci Toplantısı'na, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Konferansı Toplantısı'na ve PAB 152. Genel Kurul Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.30/11.30/14.30/18.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Oljas Bektenov ile baş başa görüşecek, Kazakistan- Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetlerarası 14. Dönem Toplantısı ve İmza Töreni'ne katılacak. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından kabul edilecek olan Yılmaz, Kazakistan-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak, Kazakistan Ulusal Müzesi'ni ve Alem AI Yapay Zeka Uluslararası Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Astana/07.00/08.00/10.00/12.00/13.00/14.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Modüler Aile Eğitim Programı" Tanıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenecek "İstişare Toplantısı"na iştirak edecek.

(Siirt/19.00)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bilkent Şehir Hastanesi'nde Kalp Sağlığı Haftası Programı'na katılacak.

(Ankara/14.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad

Zorlu, 7. Uluslararası Seyahat ve Turizm Dinamikleri Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

5- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ODTÜ Milli Teknoloji Atölyesi açılış törenine katılacak.

(Ankara/13.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Uluslararası Çiftçi Örgütleri Çalıştayı ve Forumu"na iştirak edecek.

(Kastamonu/09.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı inşaat ve hizmet üretim endekslerini, mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesi kapsamında düzenlenen "7. Uluslararası Seyahat ve Turizm Dinamikleri Kongresi: Türk Dünyasında Turizmin Geleceğini Yeniden Tasarlamak" programına katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında Galatasaray MCT Technic, İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Tenerife/22.00)

2- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Altılı Final organizasyonu, çeyrek final maçlarıyla İspanya'nın Zaragoza kentinde başlayacak. Spar Girona-Umana Reyer ve Basket Landes-Casademont Zaragoza müsabakaları oynanacak.

(Zaragoza/18.30/21.30)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. hafta erteleme maçında Türk Telekom ile Safiport Erokspor karşılaşacak.

(Ankara/ 19.00)

4- SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci ayağında; Spor Toto-Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank maçları oynanacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/19.00)

5- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi play-off etabı dördüncü haftasından; Spor Toto-Nilüfer Belediyespor maçı oynanacak.

(Ankara/14.00)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında; Arsenal-Sporting Lizbon ve Bayern Münih-Real Madrid karşılaşmaları yapılacak.

(Londra/Münih/22.00)

Hatay’da esnaf iş yerinde ölü bulundu Hatay'da esnaf iş yerinde ölü bulundu
Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Attığı tek adım hayatını kararttı 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Attığı tek adım hayatını kararttı! 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu Bilanço ağırlaşıyor ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu! Bilanço ağırlaşıyor
İran’dan ABD’ye 270 milyar dolarlık savaş faturası İran'dan ABD'ye 270 milyar dolarlık savaş faturası
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Anlaşma yapılabilir, top İran’da ABD Başkan Yardımcısı Vance: Anlaşma yapılabilir, top İran'da
Hizbullah’tan savaşta bir ilk İsrail’i optik sistemle donatılmış İHA’yla vurdular Hizbullah'tan savaşta bir ilk! İsrail'i optik sistemle donatılmış İHA'yla vurdular
Trump, kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli sildi Trump, kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli sildi
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye’den sürpriz hamle ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye'den sürpriz hamle
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme Kritik isimler bir bir gözaltında Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında
İran 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti İran 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti
Türkiye’nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu Trump’ı şoke eden tepki Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki
Akaryakıta önce indirim sonra zam 24 saat geçmeden tabela yine değişiyor Akaryakıta önce indirim sonra zam! 24 saat geçmeden tabela yine değişiyor
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu 46 yaşında hayatını kaybetti Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti
7 ilde tefecilik operasyonu: 34 gözaltı 7 ilde tefecilik operasyonu: 34 gözaltı
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
23 yaşındaki genç, tartıştığı 45 yaşındaki adamı katletti 23 yaşındaki genç, tartıştığı 45 yaşındaki adamı katletti
Şanlıurfa’daki okul saldırısında ilk gözaltı 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
İşte Gülistan Doku’ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz İşte Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
Meclis’te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem Meclis'te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem

00:13
Barcelona’ya Atletico Madrid karşısında galibiyet yetmedi
Barcelona'ya Atletico Madrid karşısında galibiyet yetmedi
00:05
Liverpool’u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde
Liverpool'u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde
22:39
Hakeme küfür ettiği iddia edilmişti Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit, PFDK’ye sevk edildi
Hakeme küfür ettiği iddia edilmişti! Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit, PFDK'ye sevk edildi
22:16
Galatasaray’ı ligde ’’eski dostları’’ üzüyor
Galatasaray'ı ligde ''eski dostları'' üzüyor
21:48
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
21:42
ABD’deki görüşme sona erdi İsrail ve Lübnan “doğrudan müzakere“ kararı aldı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan "doğrudan müzakere" kararı aldı
21:36
Meclis’te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
Meclis'te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
21:25
İşte Gülistan Doku’ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
İşte Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
21:22
Gençlerbirliği’nde Galatasaray maçı öncesi deprem Eski Cimbomlu kadro dışı bırakıldı
Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi deprem! Eski Cimbomlu kadro dışı bırakıldı
21:11
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
20:18
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var
19:58
Cengiz Ünder evlilik yolunda ilk adımı attı
Cengiz Ünder evlilik yolunda ilk adımı attı
19:30
Ege Üniversitesi karıştı Palalı saldırgan kamerada
Ege Üniversitesi karıştı! Palalı saldırgan kamerada
19:25
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti Bakın şimdi ne yapıyor
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?
19:17
Fenerbahçe’de kırmızı alarm
Fenerbahçe'de kırmızı alarm
18:57
Şanlıurfa’daki okul saldırısında ilk gözaltı 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
18:53
Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor’da ilk ayrılık gerçekleşti
Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'da ilk ayrılık gerçekleşti
18:30
Trump’tan İran açıklaması Müzakereler için tarih verdi
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi
18:24
Kuzey Irak’ta İran rejimi karşıtı Kürt grubun kampına İHA saldırısı
Kuzey Irak'ta İran rejimi karşıtı Kürt grubun kampına İHA saldırısı
SON DAKİKA: TBMM ve Ekonomik İşbirlikleri Toplantıları Bugün
