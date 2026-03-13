TCDD Çalışanı Vagonda Ölü Bulundu - Son Dakika
TCDD Çalışanı Vagonda Ölü Bulundu

TCDD Çalışanı Vagonda Ölü Bulundu
13.03.2026 17:59
Sultanhisar'da kepçe operatörü Zafer Ercüment Pınar, kaldığı vagonda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde kepçe operatörü olarak çalışan 55 yaşındaki Zafer Ercüment Pınar, kaldığı vagonda ölü bulundu.

Olay, Atça Mahallesi'ndeki istasyon bölgesinde bulunan ve TCDD personelinin kullanımına ayrılan vagonlarda meydana geldi. Bölgede görev yapan kepçe operatörü Zafer Ercüment Pınar'dan haber alamayan mesai arkadaşları, sabah saatlerinde kaldığı vagona gitti. Vagona giren arkadaşları, Pınar'ı hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Pınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Pınar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sultanhisar, Güncel, Aydın, Pınar, Tcdd, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCDD Çalışanı Vagonda Ölü Bulundu - Son Dakika

Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
Bakan Göktaş’tan BM’de İsrail protestosu Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance’a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı
Ergin Ataman’dan Fenerbahçe itirafı Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
Alzheimer hastası annenin tanımadığı oğlu, eve itfaiye merdiveniyle girdi Alzheimer hastası annenin tanımadığı oğlu, eve itfaiye merdiveniyle girdi
İran, Hürmüz Boğazı’na mayın döşendiği iddialarını reddetti İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşendiği iddialarını reddetti

18:06
Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha
Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
17:24
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
16:56
Gençlerbirliği’nden Yüksel Yıldırım’a çok sert tepki
Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a çok sert tepki
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:35
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
SON DAKİKA: TCDD Çalışanı Vagonda Ölü Bulundu - Son Dakika
