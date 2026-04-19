TCG Amasra NATO Görevine Katılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Amasra mayın avlama gemisinin, "NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2" görevine katılacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdek Limanı'ndan uğurlanan TCG Amasra'nın görev kapsamında İspanyol, İtalyan ve Yunan unsurlarıyla birlikte toplam 48 gün süreyle Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) ve denizde durumsal farkındalık faaliyetleri icra etmesi, İtalya ve İspanya'da iki MKT tatbikatına katılması ve üç ülkede altı liman ziyareti gerçekleştirmesi planlanıyor.

Paylaşımda, geminin uğurlanmasına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.