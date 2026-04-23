TCG Barbaros, 23 Nisan\'da Ziyarete Açıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Dolmabahçe Sarayı açıklarına demirleyen Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Barbaros, ziyarete açıldı. Beşiktaş İskelesi'ne gelen aileler ve çocuklar, Sahil Güvenlik botlarıyla gemiye ulaştı. Barbaros sınıfı 117 metre uzunluğundaki ve F-244 Bordo numaralı fırkateyni yakından inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler, gemi personelinden bilgi aldı. Çocuklar, askeri gemiyi gezerek çeşitli bölümleri tanırken, aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. TCG Barbaros'un 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırladığı öğrenildi.

'ATATÜK BİZE 23 NİSAN'I HEDİYE ETTİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Ailesiyle birlikte TCG Barbaros'u ziyaret eden Kemal Baz, "Çok güzel ve enerjik hissediyorum. Atatürk bize 23 Nisan'ı hediye ettiği için çok mutluyum. Güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. İstanbul'da yaşamıyoruz, Anamur'dan geldik. İlk kez geliyorum. Buraya geldiğim için hem çok mutlu oldum hem de bayağı büyükmüş. Yaklaşık 190 asker buradaymış ve gerek olduğu zaman bu gemi yedekte duruyormuş, bunu kullanıyorlarmış. Arkamdaki helikopteri de bayağı beğendim. Ben büyüyünce pilot olmayı düşünüyorum. Helikopter gibi uçakları uçuracağım" dedi.

'GURUR VERİCİ'

Sabire Yıldız ise, "Biz Mersin Anamur'dan geliyoruz. Bugün de savaş gemisini görmeye geldik. Çocuklar için güzel bir anı oldu. Çok gurur verici, güzel bir duygu, çok beğendik" dedi. Öte yandan, 3 yaşındaki Aras Ahmet ve 4 yaşındaki Mercan Gece isimli iki çocuk da gemiyi çok beğendiklerini dile getirdi.

'İKİMİZ DE İLK DEFA GÖRÜYORUZ'

Şeyma Sayın, "Biz Bağcılar'dan geldik. Çok sıra olur, kalabalık olur diye sabah erkenden geldik. Çok güzel, çok beğendim. İlk defa böyle bir şeyin içindeyim. İlk defa helikopter görüyorum. Kızım 4,5 yaşında, ben 28 yaşındayım. İkimiz de ilk defa görüyoruz" diye konuştu.

'23 NİSAN KUTLU OLSUN'

Betül Akın, "Böyle güzel bir günde, milli mücadelemizin gururu olan böyle bir gemide bulunmak çok güzel bir şey. Çocuğum da çok mutlu oldu. Hem mutluyuz hem sevinçliyiz. 23 Nisan kutlu olsun" dedi.