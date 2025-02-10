TCG Gelibolu Libya Açıklarında Eğitimler Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gelibolu fırkateyninin Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında eğitimler gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Görev Grubu görevine katılan TCG Gelibolu fırkateyni, Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış, malzeme transferi ve denizden personel kurtarma eğitimleri gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.
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