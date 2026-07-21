Milli Savunma Bakanlığı, TCG Giresun fırkateyni tarafından, Libya-Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında, Libya Deniz Kuvvetleri personeline seyirde uygulamalı eğitimler verildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Türk Deniz Görev Grubu görevine devam eden TCG Giresun fırkateyni tarafından, Libya-Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında, HOMS Müşterek Eğitim Merkezi Komutanlığı koordinesinde, Libya Deniz Kuvvetleri personeline seyirde uygulamalı eğitimler verildi."
Son Dakika › Güncel › TCG Giresun, Libya'da Deniz Eğitimleri Verdi - Son Dakika
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