TCG Işın Gemisi Girne'deki Gemi Faciasında 514 Metre Derinlikteki Enkazda ROV ile Arama Yapacak - Son Dakika
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TCG Işın Gemisi Girne'deki Gemi Faciasında 514 Metre Derinlikteki Enkazda ROV ile Arama Yapacak

TCG Işın Gemisi Girne\'deki Gemi Faciasında 514 Metre Derinlikteki Enkazda ROV ile Arama Yapacak
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Girne Limanı açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin kaybolduğu gemi faciasında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye'den yola çıkan TCG Işın Gemisi Girne açıklarına ulaştı ve 514 metre derinlikteki enkazda Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile robotik dalış yapılacak. Yerli ve milli imkanlarla üretilen TCG Işın, 3000 metre derinliğe inebilen ROV sistemiyle donatılmış durumda.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(GİRNE) - Girne Limanı açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'den yola çıkan TCG Işın Gemisi, Girne açıklarına ulaştı. Çalışmalar kapsamında batan geminin enkazına Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile robotik dalış yapılacak. 514 metre derinlikte olduğu tahmin edilen enkaz için arama çalışması gerçekleştirilecek.

Girne Limanı açıklarında 30 Ağustos günü yaşanan 8 kişinin yaşamını yitirdiği gemi faciasının ardından kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türkiye ve KKTC'ye ait askeri unsurlarla sürdürülen çalışmalara, Türkiye'den yola çıkarak Girne açıklarına ulaşan TCG Işın Gemisi de katıldı. Çalışma kapsamında 514 metre derinlikte olduğu tahmin edilen enkazın yerinin tespit edilmesi ve inceleme yapılması amacıyla Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile dalış yapılacak.

TCG IŞIN GEMİSİ'NİN ÖZELLİKLERİ...

Yerli ve milli imkanlar ile İstanbul'da inşa edilerek 2017 yılında hizmete alınan 68 metre uzunluk ve 14 metre genişliğe sahip TCG Işın, kurtarma, yedekleme, dalış, sualtı operasyonları ve tıbbi destek faaliyetlerini destekleyebilen kurtarma ve yedekleme gemisi.

TCG Işın, Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan ve birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personel tarafından kullanılan, 365 metre derinlikte çalışma imkanına sahip Atmosferik Dalış Sistemi (ADS), 3000 metre derinliğe kadar inebilen Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ve kurtarma çanı kullanımına uygun altyapıya sahip olarak üretildi. Ayrıca 600 metre derinliğe kadar dört noktadan demirleyerek mevki muhafaza edilebilmekte, Satha İkmalli Dalış Sistemi (SİDS) ile 90 metre derinliğe kadar üç dalgıç ile dalış faaliyeti gerçekleştirebilmekte.

Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) da 1000 metre derinlikte çalışabilen ve 135 kilo taşıma kapasitesi olan insansız sualtı aracı olarak üretildi.

Kaynak: ANKA

Denizcilik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCG Işın Gemisi Girne'deki Gemi Faciasında 514 Metre Derinlikteki Enkazda ROV ile Arama Yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TCG Işın Gemisi Girne'deki Gemi Faciasında 514 Metre Derinlikteki Enkazda ROV ile Arama Yapacak - Son Dakika
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