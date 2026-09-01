TCG Işın, KKTC Girne açıklarında batan Filo Jet'in enkazında robotik taramalara başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ve gemi enkazına ulaşmak üzere Türkiye'den gelen TCG Işın'ın bölgede robotik taramalara başladığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, TCG Işın'ın robotik sistemi, ilk etapta geminin battığı bölgeyi tarayarak enkaza giriş yapılabilecek noktaları belirleyecek.

Yetkililer, TCG Işın gemisinin alabora olan yolcu gemisinin enkazından robotik sistemler ve diğer araçlar vasıtasıyla aldığı ilk bilgilerin gün içerisinde Kriz Masası'na aktarılmasını beklediklerini ifade etti.

KKTC'de bulunan gazeteciler sabah saatlerinde arama kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın'a kabul edilerek, teknik özellikler ve komuta süreciyle ilgili bilgilendirildi.

Gemide gazetecilere açıklamalarda bulunan TCG Işın gemisinin komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, amaçlarının Filo Jet gemisinin battığı tahmin edilen bölgede arama sistemleri ile batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesi olduğunu söyledi.

Cesur, batık teşhis edildikten sonra 500 metre gibi önemli bir derinlikte kurtarma faaliyetlerine başlanacağını anlatarak, uzaktan kumandalı sualtı cihazı ile enkazın çevresinde ve üzerinde detaylı arama ve inceleme faaliyetlerinin icra edileceğini sözlerine ekledi.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

Gemiden 241 kişi sağ kurtarılırken, 8 kişinin cenazesine ulaşıldı ve kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Geminin batan enkazının, denizin 514 metre derinliğinde bulunduğu bildiriliyor.