TCG Kınalıada Korveti Libya'da

17.08.2025 20:14
TCG Kınalıada, Trablus Limanı'nı ziyaret etti; Türk heyeti Libyalı yetkililerle buluştu.

TCG Kınalıada Korveti, Libya'nın başkentindeki Trablus Limanı'nı ziyaret etti.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, TCG Kınalıada Korveti ile Libya'ya ziyaret düzenleyen Tümamiral Hüseyin Tığlı başkanlığındaki Türk Deniz Kuvvetleri heyetini büyükelçilikte kabul etti.

Ziyaretin ardından Büyükelçi Begeç ve Tığlı, birbirine karşılıklı plaket takdim etti.

Büyükelçi Begeç, Trablus Limanı'ndaki TCG Kınalıada Korvetine iadeiziyarette bulundu ve Korvetin ziyaretçi defterini imzaladı.

Türk heyetinden Libya Savunma Bakan Yardımcısı'na ziyaret

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, Tümamiral Hüseyin Tığlı ve Trablus Silahlı Kuvvetler Ataşesi Deniz Albay İlkay Beril Aydemir, Trablus'taki Savunma Bakanlığı binasında Libya Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Abdusselam Zubi ve Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad'ı ziyaret etti.

Görüşmelerin ardından Zubi ve Haddad, Tığlı'ya plaket takdim etti.

Libya Genelkurmay Başkanı'ndan TCG Kınalıada'ya ziyaret

Libya Genelkurmay Başkanı Haddad ile Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nureddin el-Buni, Trablus Limanı'ndaki TCG Kınalıada'yı ziyaret etti.

Haddad ve Buni için Korvette Büyükelçi Beğeç, Tümgeneral Koşan ve Tümamiral Tığlı'nın da katıldığı karşılama töreni düzenlendi.

TCG Kınalıada Korvetinin Trablus'un ardından Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

