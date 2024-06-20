TCG Kınalıada ve JS Takanami Geçiş Eğitimleri İcra Etti

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TCG Kınalıada korveti ile Japonya Deniz Kuvvetlerine ait JS Takanami (110) muhribi geçiş eğitimleri icra etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü kapsamında TCG Kınalıada korveti, Japonya'yı ziyaret etti.

Ziyaret çerçevesinde, TCG Kınalıada korveti, Japonya Deniz Kuvvetlerine ait JS Takanami (110) muhribiyle geçiş eğitimleri icra etti.