TCG Tuzla Yalova'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TCG Tuzla Yalova'da Ziyarete Açıldı

TCG Tuzla Yalova\'da Ziyarete Açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda TCG Tuzla gemisi Yalova'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

YALOVA'ya 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gelen TCG Tuzla gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde TCG Tuzla gemisi, kente geldi. Askeri gemi, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki iskeleye yanaştı. TCG Tuzla'yı yakından görmek isteyenler, iskeleye gelerek gemiyi gezdi. Çocuklarıyla birlikte ziyarete gelenler, görevli personel eşliğinde geminin güvertesini ve ziyarete açık bölümlerini inceledi. Vatandaşlara geminin görevleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki faaliyetleri hakkında görevli personel tarafından bilgi verildi. Özellikle çocukların askeri gemiye ilgisi yoğun olurken, vatandaşlar gemi içerisinde bol bol fotoğraf çekti.

'GÜVENDE HİSSETTİRDİ'

Gemiyi ziyaret eden Nuriye Öziş duygulandığını ifade ederek, "Çok duygulandım. Geminin teknolojik olarak donanımlı olması bizleri mutlu etti. Kendimizi güvende hissettirdi" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından farklı limanlarda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Yalova'ya gelen TCG Tuzla, gün boyunca ziyarete açık olacak.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Güncel, Yalova, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCG Tuzla Yalova'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

16:50
Felaket geliyorum mu dedi Girne açıklarında batan gemide birkaç gün önce dehşeti yaşamışlar
Felaket geliyorum mu dedi? Girne açıklarında batan gemide birkaç gün önce dehşeti yaşamışlar
16:43
Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor Göztepe’den bir flaş paylaşım daha
Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor! Göztepe'den bir flaş paylaşım daha
16:02
Gemi faciasında zamana karşı yarış Kayıp 23 kişi aranıyor
Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp 23 kişi aranıyor
16:00
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
15:51
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı Kalp krizi böyle gelmiş
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
15:26
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 17:00:40. #7.12#
SON DAKİKA: TCG Tuzla Yalova'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement