TCG Tuzla Yalova\'da Ziyarete Açıldı

YALOVA'ya 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gelen TCG Tuzla gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde TCG Tuzla gemisi, kente geldi. Askeri gemi, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki iskeleye yanaştı. TCG Tuzla'yı yakından görmek isteyenler, iskeleye gelerek gemiyi gezdi. Çocuklarıyla birlikte ziyarete gelenler, görevli personel eşliğinde geminin güvertesini ve ziyarete açık bölümlerini inceledi. Vatandaşlara geminin görevleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki faaliyetleri hakkında görevli personel tarafından bilgi verildi. Özellikle çocukların askeri gemiye ilgisi yoğun olurken, vatandaşlar gemi içerisinde bol bol fotoğraf çekti.

'GÜVENDE HİSSETTİRDİ'

Gemiyi ziyaret eden Nuriye Öziş duygulandığını ifade ederek, "Çok duygulandım. Geminin teknolojik olarak donanımlı olması bizleri mutlu etti. Kendimizi güvende hissettirdi" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından farklı limanlarda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Yalova'ya gelen TCG Tuzla, gün boyunca ziyarete açık olacak.