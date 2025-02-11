TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, Denizli\'de Para Politikaları Toplantısına Katıldı

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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Denizli'de 'TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Sunumu' toplantısına katıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Denizli programı kapsamında ilk olarak TCMB Şubesini ziyaret etti. Ardından Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret eden Karahan daha sonra Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda düzenlenen 'TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, oda ve borsa başkanları, iş dünyasının temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda, TCMB Başkanı Karahan, 'TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm' konulu sunum yaptı.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,