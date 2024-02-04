 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyonu Kontrol Altında Tutacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyonu Kontrol Altında Tutacağız

TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyonu Kontrol Altında Tutacağız

TCMB'nin yeni başkanı Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından yaptığı açıklamada, enflasyonu hedeflenen seviyelere düşürmek için gereken parasal sıkılığı korumaya kararlı olduklarını belirtti. Karahan, enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip edeceklerini ve enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceklerini vurguladı.

04.02.2024 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 2 Şubat Cuma günü "görevinden affını" istemesinin ardından TCMB Başkanlığı'na Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Karahan, göreve atanmasının ardından ilk açıklamasını bugün yaptı. Karahan'ın açıklaması şöyle:

"Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyonu Kontrol Altında Tutacağız - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 17:51:53. #1.13#
SON DAKİKA: TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyonu Kontrol Altında Tutacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement