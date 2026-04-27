TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon Sürecini Kararlılıkla Sürdüreceğiz
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon Sürecini Kararlılıkla Sürdüreceğiz

27.04.2026 17:40
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarının toplumsal refah için ön koşul olduğunu vurgulayarak, dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

TCMB 94. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Başkan Fatih Karahan, fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah için temel ön koşul olduğunu vurguladı. 2025 yılı makroekonomik gelişmelerini özetleyen Karahan, küresel belirsizliklere rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, tüketici enflasyonunun 30,9 seviyesine gerilediğini ifade etti.

Karahan, 2025 yılında politika faizini yüzde 38'e düşürdüklerini, döviz piyasasında oynaklığı sınırlamak için likidite ve türev işlemleri uyguladıklarını belirtti. 2026 yılında Orta Doğu'daki gerilimlerin enerji fiyatlarını yükselttiğini, buna karşı gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Yurt içinde büyümenin hizmetler sektörü öncülüğünde gerçekleştiğini, cari işlemler açığının 2025'te 30,2 milyar dolar, 2026 Şubat itibarıyla 35,4 milyar dolar olduğunu aktardı.

İletişim politikalarının şeffaf ve veri temelli sürdürüldüğünü, yapay zeka altyapılarının geliştirildiğini ve finansal okuryazarlık faaliyetlerinin desteklendiğini de sözlerine ekledi.

Merkez Bankası, Fatih Karahan, Dezenflasyon, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon Sürecini Kararlılıkla Sürdüreceğiz - Son Dakika

Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Galatasaray’dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar Galatasaray'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
Almanya’da film gibi soygun: 850 bin Euro’luk vurguna 10 dakika yetti Almanya'da film gibi soygun: 850 bin Euro'luk vurguna 10 dakika yetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
Derbiye damga vuran anlar Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı Derbiye damga vuran anlar! Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı

18:16
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
18:03
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
17:22
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
16:59
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
16:07
Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
SON DAKİKA: TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon Sürecini Kararlılıkla Sürdüreceğiz - Son Dakika
