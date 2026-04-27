TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon Sürecini Kararlılıkla Sürdüreceğiz

TCMB 94. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Başkan Fatih Karahan, fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah için temel ön koşul olduğunu vurguladı. 2025 yılı makroekonomik gelişmelerini özetleyen Karahan, küresel belirsizliklere rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, tüketici enflasyonunun 30,9 seviyesine gerilediğini ifade etti.

Karahan, 2025 yılında politika faizini yüzde 38'e düşürdüklerini, döviz piyasasında oynaklığı sınırlamak için likidite ve türev işlemleri uyguladıklarını belirtti. 2026 yılında Orta Doğu'daki gerilimlerin enerji fiyatlarını yükselttiğini, buna karşı gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Yurt içinde büyümenin hizmetler sektörü öncülüğünde gerçekleştiğini, cari işlemler açığının 2025'te 30,2 milyar dolar, 2026 Şubat itibarıyla 35,4 milyar dolar olduğunu aktardı.

İletişim politikalarının şeffaf ve veri temelli sürdürüldüğünü, yapay zeka altyapılarının geliştirildiğini ve finansal okuryazarlık faaliyetlerinin desteklendiğini de sözlerine ekledi.