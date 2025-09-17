TCMB'den Yeni Faiz Oranları - Son Dakika
TCMB'den Yeni Faiz Oranları

TCMB\'den Yeni Faiz Oranları
17.09.2025 00:39
TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranlarını %41,25 ve %42,25 olarak belirledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi.

Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları açıklandı.

REESKONT VE AVANS FAİZLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Tebliğe göre; vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 41,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 42,25 olarak tespit edildi.

Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade ediyor.

Kaynak: DHA

