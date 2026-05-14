TCMB Enflasyon Hedeflerini Yükseltti
TCMB Enflasyon Hedeflerini Yükseltti

14.05.2026 14:00
Merkez Bankası, 2026-2028 enflasyon hedeflerini artırarak 2026'da %26, 2027'de %15 tahmin etti.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu 2026 Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Karahan, "2026 yılı enflasyon ara hedefini yüzde 16'dan yüzde 24'e, 2027 yılı ara hedefini yüzde 9'dan yüzde 15'e, 2028 ara hedefini ise yüzde 8'den 9'a yükselttik. Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 26, 2027 yılsonunda ise yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

