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TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında iş birliği mutabakatı imzalandı - Son Dakika
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TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında iş birliği mutabakatı imzalandı

TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında iş birliği mutabakatı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile İspanya Merkez Bankası arasında 1 Şubat 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

01.02.2024 14:54  Güncelleme: 14:58
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB ve İspanya Merkez Bankası arasında 1 Şubat 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalanmıştır. Başkan Hafize Gaye Erkan ile İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos tarafından İspanya'nın Madrid şehrinde mutabakat zaptına imza atılmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında iş birliği mutabakatı imzalandı - Son Dakika
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