TCMB Mart Ayı Enflasyon Beklentilerini Açıkladı

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni açıkladı. Piyasa katılımcıları için enflasyon beklentisi 0,7 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine gerilerken, reel sektör için bu beklenti 0,8 puan azalarak yüzde 41,1'e düştü. Ancak, hanehalkı için enflasyon beklentisi 0,1 puan artarak yüzde 59,3 seviyesine yükseldi.

TCMB, mart ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni açıkladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sektörel Enflasyon Beklentileri Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edilmiştir.

2025 yılı Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,7 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 41,1 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,1 puan artarak yüzde 59,3 seviyesine yükselmiştir. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 3,0 puan artarak yüzde 31,3 seviyesinde gerçekleşmiştir."