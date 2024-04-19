TCMB\'nin Nisan Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi Sonuçları Açıklandı

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(ANKARA) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,19 iken bu anket döneminde yüzde 44,16'ya, dolar/TL beklentisi ise 40,53'den 40,01 TL'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanan ankette, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,19 iken, bu anket döneminde yüzde 44,16 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,70 iken, bu anket döneminde yüzde 35,17 olarak kaydedildi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,67 ve yüzde 22,05 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,0098 oldu. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7890'dan 42,4730'a düştü.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,96'dan yüzde 38,18'e çıktı.