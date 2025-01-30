TCMB Rezervleri Rekor Seviyeye Ulaştı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin, 167,6 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uygulanan politikalara olan güvenin artmasının rezervlere olumlu yansımaya devam ettiğini vurguladı.

Merkez Bankası rezervlerinin, 167,6 milyar dolarla rekor kırdığını belirten Yılmaz, "Politikalarımızın etkinliği, yabancı sermaye girişini giderek daha fazla teşvik etmiş ve brüt rezervlerimiz 167,6 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Türkiye'ye yönelik risk algısının iyileşmesiyle birlikte kaynak girişi artarken, faiz maliyeti de düşüyor. Para, maliye ve gelir politikası arasındaki koordinasyonu hızlı bir şekilde sağlayarak, makroekonomik ve finansal göstergelerde güçlü bir iyileşme ivmesi yakaladık. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız ekonomi programı, makroekonomik istikrarı yeniden tesis ederek cari açığı azaltmış, enflasyonist baskıları hafifletmiş ve Türk lirasına olan güveni artırmıştır. Güçlenen rezervlerimiz, enflasyonist baskılara karşı tampon görevi üstlenirken, küresel risklere karşı ekonomimizin dış kırılganlığını da azaltmaktadır. Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, dengeli ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışını hedefleyen programımız, bütüncül politikalarla sürdürülecektir."