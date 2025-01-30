TCMB Rezervleri Rekor Seviyeye Ulaştı

Güncel

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) brüt rezervini değerlendirdi. Yılmaz, "Uyguladığımız ekonomi programı, makroekonomik istikrarı yeniden tesis ederek cari açığı azaltmış, enflasyonist baskıları hafifletmiş ve Türk lirasına olan güveni artırmıştır. Güçlenen rezervlerimiz, enflasyonist baskılara karşı tampon görevi üstlenirken, küresel risklere karşı ekonomimizin dış kırılganlığını da azaltmaktadır" ifadesini kullandı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. TCMB'nin toplam brüt rezervi 24 Ocak haftasında 4,3 milyar dolar artışla 167,6 milyar dolara yükseldi.

Brüt rezerv artışına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Politikalarımızın etkinliği, yabancı sermaye girişini giderek daha fazla teşvik etmiş ve brüt rezervlerimiz 167,6 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır" dedi.

"Makroekonomik ve finansal göstergelerde güçlü bir iyileşme ivmesi yakaladık"

Uygulanan politikalara güvenin arttığını ve bu durumun rezervlere olumlu yansıdığını ifade eden Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uyguladığımız politikalara olan güvenin artması, rezervlerimize olumlu yansımaya devam ediyor. Türkiye'ye yönelik risk algısının iyileşmesiyle birlikte kaynak girişi artarken, faiz maliyeti de düşüyor. Para, maliye ve gelir politikası arasındaki koordinasyonu hızlı bir şekilde sağlayarak, makroekonomik ve finansal göstergelerde güçlü bir iyileşme ivmesi yakaladık. Uyguladığımız ekonomi programı, makroekonomik istikrarı yeniden tesis ederek cari açığı azaltmış, enflasyonist baskıları hafifletmiş ve Türk lirasına olan güveni artırmıştır. Güçlenen rezervlerimiz, enflasyonist baskılara karşı tampon görevi üstlenirken, küresel risklere karşı ekonomimizin dış kırılganlığını da azaltmaktadır. Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, dengeli ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışını hedefleyen programımız, bütüncül politikalarla sürdürülecektir."