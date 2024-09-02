TDBB Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini Destekleme Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika
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TDBB Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini Destekleme Programı Başvuruları Başladı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından düzenlenen Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini Destekleme Programı 2024-2025 yılı başvuru dönemi başladı. Program, Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarında Yerel Yönetimler, Kent Araştırmaları ve Ortak Kültürel Miras konularında tez çalışması yapan öğrencilere maddi destek sağlamayı hedefliyor.

02.09.2024 18:17
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Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin (TDBB) Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini Destekleme Programı 2024-2025 yılı başvuru dönemi başladı.

TDBB'den yapılan açıklamaya göre, program, Türkiye'deki üniversitelerde tez aşamasına geçmiş ve tez konusu "Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarında Yerel Yönetimler, Kent Araştırmaları ve Ortak Kültürel Miras" ile ilgili olan öğrencileri kapsıyor.

Birlik, bu programla, ilgili alanlarda çalışmalar yapan öğrencilere maddi destek sunmayı hedefliyor. Program, yüksek lisans öğrencilerine 15 bin lira, doktora öğrencilerine ise 45 bin lira destek sağlıyor.

Programa başvurmak isteyen adayların, Türkiye'deki veya YÖK denkliği kabul edilen yurt dışındaki bir üniversitenin 4 yıllık örgün eğitim fakültelerinden mezun olması gerekiyor.

Erkek adaylar için askerlik hizmetinin tamamlanmış veya tecil ettirilmiş olması şartı aranıyor.

Ders ortalamasının, yüksek lisans öğrencileri için en az 4.00 üzerinden 3.00 veya 100 üzerinden 75, doktora öğrencileri için ise 4.00 üzerinden 3.15 veya 100 üzerinden 80 olması bekleniyor.

Başvurular, 31 Ekim 2024'e kadar "info@tdbb.org.tr" adresine yapılabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDBB Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini Destekleme Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika

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