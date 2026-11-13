TDK'nın Doğan Aksan belgeseli DTCF'de 15. Aksan Çalıştayı'nda gösterildi

Türk dil bilimi ve Türkoloji alanının öncü isimlerinden Prof. Dr. Doğan Aksan'ın akademik yaşamını ve Türk diline katkılarını konu alan "Dile Emek Verenler: Doğan Aksan" belgeselinin ilk gösterimi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) gerçekleştirildi.

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından hazırlanan belgesel, 15. Doğan Aksan Çalıştayı'nın açılış töreni kapsamında Farabi Salonu'nda izleyiciyle buluştu.

Türk dili araştırmalarının çağdaş yöntemlerle gelişmesine önemli katkılar sunan Aksan'ın bilimsel çalışmalarını ve akademik yaşamını ele alan belgeselin yönetmenliğini Semih Topsakal üstlendi.

Belgeselin sanat yönetmenliğini Mehmet Alp Güven, editörlüğünü ve senaryolaştırmasını ise Hakan Çevik yaptı.

"Öğrencilerinin gönlünde bıraktığı iz de gelecek kuşaklara ulaşsın"

TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, programda yaptığı konuşmada, bazı bilim insanlarının eserleriyle bir döneme ışık tuttuğunu, bazılarının ise yetiştirdikleri kuşaklarla geleceği aydınlattığını belirterek, Doğan Aksan'ın her ikisini de başardığını söyledi.

Aksan'ın Türk dil biliminin öncülerinden olduğunu vurgulayan Mert, "Doğan Aksan Hocamız, Türkçenin düşünce derinliğini, anlatım zenginliğini ve şiirsel gücünü bilim dünyasına gösteren büyük bir ustaydı." dedi.

Aksan'ın eserleriyle Türkçenin zenginliğini ortaya koyduğunu dile getiren Mert, "Kelimeler bir milletin hafızasını, duygularını ve dünyayı kavrayış biçimini taşır. Bir dilin derinliğini anlamak, o dili konuşan milletin ruhuna yaklaşmaktır. Doğan Aksan Hocamız ömrünü işte bu derinliği anlamaya ve anlatmaya adadı." ifadelerini kullandı.

Mert, "Bilime adanmış bir ömrün etkisi asırlarca sürmeye devam eder. Doğan Aksan hocamız Türkçeye kazandırdığı eserlerle ve yetiştirdiği öğrencilerle yaşamaya devam etmektedir." dedi.

Türk Dil Kurumu olarak Aksan'ın bilimsel mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını belirten Mert, şöyle konuştu:

"İstedik ki eserleriyle bilim dünyasında bıraktığı iz kadar öğrencilerinin gönlünde bıraktığı iz de gelecek kuşaklara ulaşsın. Araştırma tutkusu, bilimsel titizliği, insani zarafeti ve öğrenme heyecanı yaşayan bir hatıraya dönüşsün. Bu belgesel, ortak geleneğin, güçlü bir vefa duygusunun ve samimi tanıkların ürünü olarak ortaya çıktı."

Mert, Aksan'ın eşi Ümit Aksan ile oğlu Erkan Aksan'a ve belgeselin hazırlanmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

"Çalışmaları günümüzde bile hala yüksek etkiye sahiptir"

Ankara Üniversitesi DTCF Dekanı Prof. Dr. İrfan Albayrak da Aksan'ın Türkiye'de dil biliminin kurumsallaşmasına öncülük ettiğini belirterek, "Bugün bizlere düşen en temel görev, onun bilime duyduğu derin saygıyı, güçlü çalışma disiplinini ve Türkçeyi modern dil kuramlarıyla inceleme sevdasını yaşatmak ve bu mirası geleceğe taşımaktır." dedi.

Ankara Üniversitesi DTCF Dilbilimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun ise Aksan'ın Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görev yapan birçok akademisyenin yetişmesine katkı sağladığını belirterek, "Onun öğrencisi olmaktan, onun yetiştirdiği bir akademisyen olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.